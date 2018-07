Falleció la madre del senador Roy Barreras

En la madrugada de hoy falleció Nelly Montealegre Arias, la madre del senador vallecaucano Roy Barreras.

El congresista había viajado ayer desde la capital del país debido al delicado estado de salud de su progenitora.



Las honras fúnebres se llevarán a cabo a partir de las 11 de la mañana en la Funeraria In Memoriam, en Cali, calle 5 con 27.



‘La autora de mis días. La madre a quien le debo todo. La luchadora que me enseñó a sobreponerme, a avanzar, a servir, se me ha ido para siempre. “Hijo, tú puedes; solo si lo intentas lo logras; hijo, no hay que ser como los árboles que están quietos, sino como el viento que es libre’, escribió el senador en la redes sociales.