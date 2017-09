Carta de reconciliados para el Santo Padre

Mi nombre es Edna Magaly Ayala. Yo soy una exvíctima del conflicto armado. Perdí a mi padre en el marco del conflicto en 1997 y a mi madre la tuve que ver herida por las balas en el 2004 y fue cuando también tuvimos que vivir en carne propia el desplazamiento.

Hace un tiempo vengo con una iniciativa de paz que se llama ‘Desvictimízate que muevo por redes sociales, donde enseño a la gente del común cómo orientar a las víctimas del conflicto armado y les doy herramientas, así sean chiquitas, para aportar a la paz.



Desde hace un tiempo conocí a Jorge Marín. Él hizo parte de las Farc y hoy es un desmovilizado. Es un ser humano grandioso, al servicio de la comunidad. Él venía desde su experticia, orientando a otros excombatientes y contando a la comunidad cómo es de difícil la vida cuando se toman ese tipo de decisiones.



Así, ambos decidimos unirnos hace un tiempo y empezar a hacer el taller de vida de exvíctimas y exvictimarios. Lo hacemos en colegios y en universidades. Es un espacio que hacemos gratuitamente de corazón, entregando un poco de nuestra historia, de nuestras vidas para los demás y así continuamos de cerca para cambiar el imaginario de cómo es la vida de una exvíctima y un excombatiente en Colombia.

Así continuamos de cerca para cambiar el imaginario de cómo es la vida de una exvíctima y un excombatiente en Colombia. FACEBOOK

TWITTER



Hemos sido invitados juntos a una reunión (hoy viernes) como ‘embajadores’ de Cali con el Papa en Bogotá. Estamos felices de poder compartirle un poco de nuestra historia, si es posible. No sabemos qué tan cerca podamos estar del Papa, pero confiamos en tener un lugar privilegiado, de la mano de Dios, poder conversar con él, poder compartir un poco.



Nací en el municipio San Antonio, en Tolima. Fue zona roja. Yo crecí en medio de enfrentamientos de las Farc. Fue una zona demasiado afectada por la violencia. Era ver destrucción de edificaciones. Era ver casi todos los días muertos. Nuestros familiares, nuestro amigos, nuestros amigos y vecinos. Cuando tenía 9 años, el conflicto armado se llevó a mi padre. A él lo asesinaron en la zona rural de San Antonio. En aquel entonces estaban asesinando a muchas personas, Fue un momento difícil en el pueblo. En ese tiempo siguieron muchas noches de terror. Ya no dormíamos en la cama, dormíamos en el piso para domir en el piso del camarote por el temor a las balas y fueron muchas noches de hostigamientos y enfrentamientos.



Hoy estamos felices porque han sido muy pocas las personas seleccionadas para esta reunión con el Papa y poder contarle un poco de nuestro pasado, un pasado que me ha hecho fuerte, que hoy me ha convertido en un ser humano capaz de valorar y de estar al servicio de los demás.

10 años como facilitador de paz

Mi nombre es Jorge Marín. Soy excombatiente de la Farc. A la edad de 12 años fui miliciano. A los 14 me hice guerrillero de base y estuve en esta organización hasta los 19 años. Luego vino mi desmovilización y reintegración a la vida civil. Al día de hoy soy padre de dos hijos, tengo una esposa, culminé mi bachillerato y luego estudié mi auxiliar adminitrative. Terminé satisfcactoriamente y me encuentro estudiando Derecho.



Mi trabajo es ser facilitador de paz donde hay afluencia de gente, ayudando a la transformación de imaginarios en cuanto a los excombatientes. Llevo 10 años en este camino. Soy tallerista y vamos a las comunidades a brindar talleres de ia integración y reconciliación entre exvíctimas y excombatientes.



EDNA MAGALY AYALA Y JORGE MARÍN

ESPECIALES PARA EL TIEMPO

CALI