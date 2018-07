Extraño asesinato de una menor en el oriente de Cali 

El cuerpo de una adolescente de 16 años fue encontrado en la misma vivienda del oriente de Cali, a pocos metros del cadáver de su padrastro.

Las autoridades investigan el caso y una de las hipótesis que se maneja tendría que ver con que el ataque hubiera sido perpetrado por el padrastro, quien luego se habría quitado la vida. Ambos tenían heridas a la altura del cuello y causadas con un arma cortopunzante.



El caso se registró en la calle 26B # 24A1-71 en Aguablanca.

El mayor Víctor Cueto, comandante del Segundo Distrito de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que los vecinos escucharon una discusión y luego gritos.



Al parecer, el padrastro y la adolescente sostenían roces y diferencias. También se indaga si la menor era maltratada físicamente y psicológicamente.



La madre de la menor, quien trabajaba en la galería, no estaba en el lugar al momento de los hechos.



En el Valle del Cauca van más de 60 homicidios de mujeres en este año. En junio pasado, las autoridades registraron el caso de Estefanía Rivera, de 23 años y asesinada en el corregimiento La Quisquina, de Palmira.

La víctima sufrió una herida de arma cortante en el cuello. La Fiscalía seccional 44 ordenó la detención del presunto agresor, de 26 años, que el mes pasado se entregó. l



En ese mismo mes también fue asesinada Natalia González Pinzón, de 23 años y tecnóloga en contabilidad y finanzas del Sena. Presentaba tres heridas de arma blanca a la altura del cuello y los brazos.



Ella iba para su trabajo en una empresa de dulces de Andalucía. Los dos casos están en investigación.



En 2017 hubo 185 asesinatos de mujeres y en 2016, 192 más. De los 185 casos del año pasado, Cali reportó 99; Palmira tuvo 12; Tuluá, 10, y Yumbo, 9. Las autoridades advierten que no todos son feminicidios, sino que hay líos de intolerancia o por redes de delitos. La gobernadora Dilian Francisca Toro dijo se ha avanza en con la Policía y Fiscalía para que opere la Ruta de Atención y Denuncia de la Violencia de Género. Pide no bajar la guardia en el Acuerdo por la Seguridad de las Mujeres del

Valle.



La Secretaría de Mujer del Valle dice que se trabaja para que funcionarios al recibir las querellas brinden una adecuada orientación en la ruta de atención y hay casos que se asumen como lesiones personales y no como violencia intrafamiliar, que da una condena mínima de seis años. Mientras que las lesiones es un delito excarcelable. Entre los casos también figura el asesinato de Leidy Eliana Ceballos, quien fue atacada con unas tijeras. Su atacante la hirió de gravedad en el cuello, lo que le provocó la muerte.



Este caso se registró en el barrio Bolívar de Yumbo, en abril pasado. Dentro de esta investigación hay un detenido, de 35 años. En marzo de este mismo año, Roseleny Huertas también fue asesinada en Yumbo. La señora había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar, el 10 de septiembre de 2017. Su expareja es investigada. Familiares dijeron que la víctima había recibido medida de protección de la Fiscalía y pese a ello continuaron los riesgos. No obstante, la Policía respondió que el 11 de septiembre se le habría informado a la víctima en qué consistía la medida de protección y que luego ella habría cambiado de domicilio, sin informarlo a la Fuerza Pública.



