Extraña muerte de una quinceañera tulueña en Cali

De acuerdo con los primeros reportes del caso, desde Tuluá, ella fue llevada a urgencias del hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, donde se reportó su fallecimiento.

A ese centro asistencial llegó desde el miércoles y dejó de existir en la mañana del jueves.



El cadáver fue remitido a la morgue del Instituto de Medicina Legal, vecini al HUV, para determinar las causas de su muerte.



Los allegados no tiene una información precisa de lo que le ocurrió. “Unas versiones dicen que ella sufrió un accidente de tránsito, otras que fue herida con cuchillo y otras dicen hasta de una sobredosis, dejándonos en una total incertidumbre”, se lamentó una tía



La menor, cuyo nombre se omite, estuvo residiendo hasta mediados de este año en el callejón Siete Vueltas del corregimiento de Aguaclara, sector popular en el área rural plana en el norte tulueña.



Pero desde junio no regresó a su domicilio de la familia en la que era la mayor de cuatro hijos. También dejó de asistir a una institución educativa, cuyo rector aseguró que ella no regresó ni sus allegados se acercaron a retirar su matrícula en octavo grado.



La mamá, adolorida y confundida por lo ocurrido, dijo que su hija se fue 'de la noche a la mañana'.



Debido a la falta de recursos y un seguro funerario fue necesario la ayuda del secretario de Gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitian, la funeraria San Martín y la estación de Radio La Voz de los Robles para el traslado del cuerpo de la morgue en Cali hasta Tuluá.



CALI