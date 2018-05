Extraña muerte de una mujer en su casa del oriente de Cali

01 de mayo 2018 , 08:10 a.m.

El crimen volvió a despertar llamados desde colectivos y redes de mujeres frente a la violencia de género en la capital del Valle del Cauca. Hasta ahora no se han precisado los móviles.

El asesinato se presentó en la mañana del sábado 28 de abril en el barrio Calipso, donde residía Rubia Margoth Valencia Jaramillo.



En el tercer piso del inmueble en la calle 71A con carrera 28E fue hallada muerta la mujer, de 49 años, quien sufrió cinco heridas de arma cortante. El hallazgo se presentó a las 10:30 de la mañana cuan do la víctima no presentaba signos vitales.



La Policía tiene una versión según la cual fue visitada por un hombre, pero ello no se ha verificado.



Valencia Jaramillo, con raíces en Aguadas (Caldas), madre de dos hijos, era considerada una mujer emprendedora y que amaba sus hijos. Entre allegados se le recordaba por sus conocimientos en temas espirituales, de cosmos y esoterismo.

Dos muertes más a cuchillo

A las 5:44 de la madrugada del sábado, en la calle 46B con carrera 34A del barrio El Vergel. murió acuchillado Alex Durán Valencia Perea. No se detallaron las circunstancias del caso.



En la diagonal 26P6 con carrera 96 del barrio Marroquín, a las 9:20 de la noche del sábado, fue atacado a cuchillo Julián Murillo Valencia, quien murió en un centro asistencial donde falleció.



Mientras que a las 9:30 de la noche, en la carrera 1E con calle 79 barrio Petecuy III, fue muerto a bala Rubén Darío Idárraga Serna.



Y a las 11:20 de la noche, en la carrera 8A con calle 81 del barrio Puerto Mallarino, fue atacado a bala un adolescente, de 16 años. Algunas personas lo llevaron a un centro asistencial pero murió en la sala de urgencias.