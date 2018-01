Extraña muerte de conductor que prestaba servicios a Uber en Cali

15 de enero 2018 , 10:21 a.m.

15 de enero 2018 , 10:21 a.m.

La información preliminar indica que Antony Montaño Medina llegó en un automóvil al barrio Eduardo Santos. al oriente de la ciudad, y posteriormente, tras descender de su carro, habría sido baleado.

Versiones de testigos señalan que el conductor arribó al sitio presuntamente con dos hombres y una mujer, sin embargo, la Policía Metropolitana recibió información según la cual Montaño llegó solo y estacionó el vehículo en la diagonal 28C con transversal 33E, de Cali.



El mayor John Jairo Vargas, comandante del Distrito 2 de la Policía, precisó que el conductor habría caminado unos 50 metros y que tras un cruce de palabras con dos hombres, estos lo balearon y huyeron, al parecer, en una motocicleta.

Tras un cruce de palabras con dos hombres, estos lo balearon y huyeron, al parecer, en una motocicleta FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, a una joven, de 22 años, que estaba en una sala de belleza, la alcanzó una bala perdida y debió ser llevada a un centro asistencial.



Al conductor, que era padre de dos hijos, no lo despojaron de pertenencias según las primeras indagaciones, dijo el mayor Vargas.



Allegados de Montaño lo valoraron como un buen hijo, hermano, padre y trabajador. Parte de su familia reside fuera del país.



La empresa Uber, en un comunicado, dice que "lamentamos profundamente el fallecimiento del socio conductor Antony Montaño...Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos, a quienes enviamos nuestras sentidas condolencias"



Agrega que "hemos confirmado, a través de nuestros registros, que al momento del incidente el señor Montaño no se encontraba utilizando la aplicación Uber y no lo hacía desde hace más de 5 horas".



CALI.