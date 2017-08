'Periodistas, beneficiarios de ausencia de la justicia': Ordóñez

Malestar causaron entre periodistas de Popayán las aseveraciones contra la prensa por parte del exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, durante su visita a la capital caucana.



En medio de la rueda de prensa que se realizó en las instalaciones de la Escuela Taller de Popayán, los comunicadores le preguntaron sobre los posibles favorecimientos al magistrado Leónidas Bustos, implicado en un reciente escándalo de corrupción, cuestionamiento que al parecer molestó al exprocurador, quien solo se limitó a decir que se debe “investigar”.

A continuación, señaló que "las verdades a medias son mentiras a medias. Es que no solamente la mermelada alcanza para los congresistas, también alcanza para los periodistas".



Cuando se le pregunto sobre esa expresión y a qué periodistas se refería, Ordóñez Maldonado manifestó que "como en zoológico, hay de todo". Tras ser refutado, agregó que "no estoy diciendo que son ustedes un zoológico, pero hay periodistas enmermelados también y que cumplen agendas políticas".

Seguidamente, el exprocurador increpó al grupo de periodistas que lo entrevistaban y les dijo que las redes sociales se han fortalecido "porque no les creen a ustedes".



Tras manifestar que se sentía 'emboscado' por las preguntas que le hacían, el exfuncionario con aspiraciones a la Presidencia de Colombia señaló que el ciudadano sufre con el carácter sectario de los medios de comunicación, porque ve "que ese monopolio de la opinión pública que ostentaban algunos medios obedecen a intereses económicos, políticos, sociales, lícitos e ilícitos, y por eso migra a las redes sociales".

El exprocurador Alejandro Ordóñez fue uno de los críticos del proceso de paz y el plebiscito, en el que votó por el 'No'. Foto: Miltón Díaz / EL TIEMPO

Ordoñez Maldonado, en medio de acusaciones a los medios de comunicación de mentir, distraer y manipular y "hacer caricaturas de la realidad", sostuvo que "si aquí existiera realmente justicia, la responsabilidad periodística se haría valer, pero aquí no existe responsabilidad de ustedes (periodistas) y como cuando se ejercen libertades sin responsabilidad estamos abocados al libertinaje que destruye esa misma libertad".



El exprocurador aseveró que "los principales beneficiarios de la ausencia de la justicia son los periodistas, es el periodismo que no tiene responsabilidad alguna en lo que dice y en lo que calla, y para ganarse las canonjías del régimen termina igualmente desarrollando las agendas del régimen".



Finalmente, insistió en aseverar que en Colombia hay un reiterado abuso de la libertad de prensa.



Tras esas aseveraciones, varios de los periodistas no dudaron en reaccionar.



"No es un buen mensaje de parte de un candidato a la Presidencia de la República, que cada vez que se le hacen preguntas que no le favorecen, su reacción sea desmedida. Este tipo de actitudes, lejos de ayudarle en su pretensión política, genera desconfianza entre los ciudadanos. No es un buen antecedente gestar conflictos con la prensa, pues eso dice mucho de cómo gobernaría el país", afirmó Rubén Darío Zúñiga, del programa 'Café y Radio'.

Por su parte, Carlos Cerón, corresponsal de La W Radio en Cauca, manifestó a través de Twitter: “Un voto menos señor exprocurador. No elegiría como Presidente a un hombre que irrespeta a la prensa".



