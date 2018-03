Exposición para apreciar la caleñidad y la etnicidad de la ciudad 

01 de marzo 2018 , 06:25 a.m.

A partir del 28 de febrero, las salas de exposición de Proartes serán el epicentro del diálogo y la exploración sobre la caleñidad, la etnicidad y el espacio público con la exposición 'GUANABÍ' de la artista Daniela Medina Poch.

Como parte de su programación para este año, la Asociación para la Promoción de las Artes propone una atractiva agenda cultural que inició con la inauguración de la exposición ‘Geometría natural’ de la artista plástica Sara Rayo. Durante esta semana se continúa con la exposición sobre la caleñidad y etnicidad de la artista Daniela Medina Poch.



“Esta obra surge de un gran afecto que tengo hacia la ciudad. Viví seis meses aquí luego de pasar siete años en el exterior y Cali me recibió con los brazos abiertos.”, comentó la artista, quien además resaltó que en su exposición “Tomo mi propia subjetividad y genero lecturas sobre lo que para mí es la caleñidad.”



En la sala de exposiciones del primer piso los espectadores encontrarán una serie de fotografías y documentos que registran un proceso de intercambio quirúrgico que la artista desea realizar en su cuerpo.



“En Guanabí exploro el tema de la etnicidad a través de un proceso de intercambio quirúrgico de piel negra y piel blanca.”, dijo Medina Poch. “Esta mirada surge de una experiencia que tuve cuando llegué a Cali y me dijeron vos no sos negra ni caleña”, puntualizó.



¿Por qué piel negra? La artista destaca que Cali es la ciudad colombiana que recibe mayor población afrodescendiente y esto genera toda una gama de dinámicas entorno a la etnicidad.



El curador de arte Miguel González destacó “Las obras sobre papel que informan de características de la piel de la artista cotejada con la dermis de una mujer afrodescendiente, encierran ironía, ficción, compromiso y cierta relevancia dentro de un supuesto que pretende actuar como agente simbólico.”



En la sala de exposiciones del segundo piso, quienes asistan a la exposición se encontrarán con un letrero gigante que reza “¿Este espacio es tuyo o mío?”. Para Medina Poch, la reflexión sobre el espacio público invita a los espectadores a pensar y generar ideas acerca de la línea entre lo privado y lo público, sobre todo en una ciudad que para ella expone dinámicas muy marcadas del uso de este tipo de espacio.



“Allí los espectadores podrán dejarse llevar por lo que la obra les genera y si quieren bailar lo pueden hacer, si quieren cantar, dormir, caminar, también. La idea es que las personas que vayan a la exposición generen un diálogo entre ellas, conmigo y con la obra como tal."



La exposición Guanabí se inauguró el pasado 28 de febrero, a las 7:00 p.m y tendrá sus puertas abiertas hasta el 23 de marzo en Proartes, ubicado en la Carrera 5 #7-02, centro histórico de Cali.





