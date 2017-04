En Popayán, ‘Retratos de una nueva oportunidad’

30 de abril 2017 , 10:47 a.m.

En la Plazoleta Parque Lleras del Centro Comercial Campanario, al norte de Popayán, se pudo apreciar la exposición fotográfica ‘Retratos de una nueva oportunidad’, una estrategia narrativa para visibilizar testimonios e historias de colombianos que dejaron los grupos armados y que hoy han reconstruido sus vidas.

Fueron 30 fotografías tomadas en los departamentos más golpeados por la guerra, como Antioquia, Meta, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Norte de Santander y Cundinamarca, bajo la mirada de los destacados fotógrafos Juan Pablo Gutiérrez, Jesús Abad Colorado, y por parte de EL TIEMPO, Claudia Rubio y Mauricio Moreno.



En el marco de esta exposición se realizó el conservatorio ‘Retratos de una nueva oportunidad, retos desde la corresponsabilidas’ en el que participaron Carlos Rodrigo Solarte, director del Comité Departamental de Cafeteros; Luz Stella Ramírez, directora de promoción de la Cámara de Comercio del Cauca; Jairo Iván Cerón, coordinador del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Sena y *Otemverg (se protege su identidad), quien perteneció a las Farc y adelanta su proceso de reintegración.

Conversatorio ‘Retratos de una nueva oportunidad, retos desde la corresponsabilidad’ Foto: Ferney Meneses



"Hay jóvenes que quieren salir adelante y solo esperan una oportunidad. Nunca dudaré en ayudar a cualquier desmovilizado para que tenga las mismas oportunidades que yo he tenido”, dijo el hombre que dejó las armas y quien ahora no solo trabaja en una panadería, sino que el negocio le ha permitido emplear a otros desmovilizados y miembros de la comunidad.



La ejecutiva de la Cámara de Comercio comentó que uno de los proveedores se encontraba en el proceso de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

“Fue una agradable sorpresa saber que esta persona, de toda mi confianza, hacía parte del proceso y no dude en apoyarlo”, dijo la ejecutiva.



El funcionario del Sena, por su parte, destacó la importancia de ofrecer oportunidades y mantener las puertas abiertas para estas personas que quieren contribuir a la sociedad con proyectos que beneficiarán a la comunidad.



“Tenemos la responsabilidad de brindar a las personas en proceso de reintegración oportunidades que les permitan la formulación de proyectos y planes de vida para este cambio necesario en la construcción de ciudadanía”, dijo.



El director del Comité Departamental de Cafeteros exaltó unas de las fotografías que muestra unos caficultores.



“En Ortega, la ACR ha realizado un gran trabajo con la comunidad. Familias cambiaron sus proyectos de vida y ahora siembran café”, dijo.



La asesora de corresponsabilidad de la ACR Cauca, Paula Caicedo, hizo un llamado a los medios de comunicación.



“Deberían mostrar historias positivas y nuevos referentes desde la acción colectiva. Ahí, radica la responsabilidad de los medios para transformar este país y construir la nueva historia de Colombia”, dijo la funcionaria.



Este conversatorio estuvo moderado por el corresponsal de EL TIEMPO Televisión en Popayán, Camilo Fajardo.