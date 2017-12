En Cali, exesposa de cirujano denuncia agresión

En redes sociales, Viviana Escobar Arias aseguró que no aguanta más maltrato de su exesposo, el cirujano plástico Jhon Barreto, y que no callará más.



El doctor, reconocido por un procedimiento estético, negó por intermedio de un allegado tal situación y anunció que acudirá a la justicia.

La publicación de Escobar Arias se hizo viral al afirmar: “Nunca me imaginé tener que hacer una cosa de estas, pero la verdad no encuentro otra alternativa, otra forma de quitarme este hombre de encima. Duré cuatro años en una relación donde, como toda mujer, piensa que va ser lo mejor, y llevo tres años donde solo recibo maltratos; no solo golpes físicos, sino palabras que me hieren. Hoy, 21 de diciembre, me uno a todas esas mujeres que no nos callamos y denunciamos a quienes abusen de su fuerza en la campaña #nomásmaltrato #niunamenos”.



En su relato, Escobar Arias asegura: “Esta noche el papá de mis hijos y mi ex esposo, el doctor @Johnbarretomd, me golpeó, me ultrajó, me dañó mi carro, me daño mis gafas, me pegó en la cara, me pegó en la mano y lo peor de todo es que ¡no es la primera vez que lo hace!... Igual que muchas, me callé por miedo al qué dirán, por miedo de él y por miedo de esta sociedad tan corrompida que nos tiene a las mujeres vulneradas. ¡Hoy digo no más! Este año quiero liberarme de muchas cosas y una de esas es de este hombre que lo único que hace es humillarme y maltratarme cada que él quiere por el simple hecho de que no quiero estar más con él por las mismas razones que hice este video”.



Escobar dice que “este hombre vive de mujeres y hoy una mujer les pide su apoyo para acabar con este mal que cada día nos afecta más y más. Es incómodo contar este tipo de cosas y hoy entiendo a las mujeres porque callan, pero si no hablamos... Hoy fue mi mano, el carro, un puño en la cara, pero mañana puede ser algo más grave, y tengo dos hijos que me necesitan”.



El cirujano Barreto, considerado el creador de una técnica de lipoescultura que no usa anestesia, se encontraba este martes en diligencias ante la justicia, dijo un asistente, quien en la tarde de este martes indicó a EL TIEMPO que le consultaría para una declaración.



El objetivo del médico sería demostrar ante la justicia que no le causó lesiones en un incidente del jueves pasado. Y no generar más afectación a los niños.



Un allegado pidió a la opinión pública no juzgar sin conocer la situación.



