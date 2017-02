Escolta de Senador evitó atraco en Cali

Incidente se registró este martes en la mañana en la calle 13 con carrera 83, en el sur de la ciudad.

En el sector, un joven universitario había salido de su casa y luego de llamar a un amigo, fue abordado por un hombre y una mujer en moto.

"Sacaron un arma y que les entregara el celular. Uno se asusta y lo pasé y me fui para donde el amigo", contó el joven.

Pero la situación había sido presenciada por los ocupantes de un vehículo, que resultó ser del esquema de seguridad del senador Carlos Fernando Motoa Velasco.

Salieron en persecución de los asaltantes y también fue avisada la Policía.

En la precipitada huida, la pareja se accidentó y rodaron en la moto, sufriendo laceraciones.

"No sabía nada. El amigo me había prestado el celular y le había contado a mis padres. Ellos empezaron a llamar a mi celular y luego les contestaron. Resultó que era la Policía que había recuperado el celular. Me pidieron poner la denuncia y sí lo voy a hacer para frenar estos casos", contó el joven.

Entre tanto, el coronel Néstor Martínez, de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que la oportuna reacción del esquema de seguridad del Senador y de la Policía del cuadrante, logró la captura de la pareja y la recuperación del celular.

Y precisó que los delincuentes habían usado un arma de fogueo, similar a una pistola 9 milímetros.

Ambos fueron remitidos a una clínica ante las laceraciones sufridas y luego se procederá a su judicialización.

