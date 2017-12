Evalúan procedencia de amenazas a algunos bailarines del Salsódromo

Las autoridades están revisando la presuntas amenazas a bailarines que participarán en el Salsódromo de Cali, este 25 de diciembre.

Según estas denuncias, algunos han recibido intimidaciones en redes sociales o por correos privados.



Jhon Jairo Perdomo, quien hace parte de un grupo conceptual del Salsódromo y quien participa en la organización artística del Carnaval del Cali Viejo, dijo que directamente no ha conocido la existencia de las amenazas, pero sí ha escuchado esta versión. Indicó que los bailarines se han venido preparando para el gran arranque del 25 de diciembre sin ningún inconveniente. Así lo señaló, inclusive, para referirse a uno de los ensayos sobre la autopista Suroriental que no tuvo ningún problema.



A su vez, en la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos (Corfecali) están trabajando en los últimos detalles para la Feria que terminará el 30 de este mes.



Así mismo, la entidad insiste en que está pendiente de la acción de tutela en el Juzgado 12 Penal interpuesta por el exmagistrado Wilson Ruiz por considerar que las vallas metálicas en la autopista Suroriental, donde se realizarán los desfiles, son discriminatorias.



El jurista opina que, según el acuerdo 263 expedido por el Concejo de Cali en 2009, los tres desfiles de la Feria de Cali (Salsódromo, Carnaval de Cali Viejo y Autos Clásicos y Antiguos hacen parte del patrimonio cultural de la ciudad. "No se pueden cobrar y no deberían vender las boletas, porque esa es una responsabilidad de Corfecali, que debería repartirlas de forma gratuita”, anotó.



CALI