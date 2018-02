Evacúan 800 personas ante creciente de río en Corinto, Cauca

El alcalde de Corinto, norte del Cauca, Edward García, confirmó que se hace una evacuación preventiva en el municipio tras una creciente del río la Paila.

Según el mandatario local son más de 800 personas de los barrios aledaños al afluente, tras las fuertes lluvias que han azotado la parte alta del municipio en la tarde de este viernes.



"Se hace la evacuación de manera preventiva pues con nuestro sistema de alertas tempranas nos dijeron que venía una creciente. Los barrios evacuados con más urgencia son La Esmeralda y La Playa que, en caso de una emergencia, podrían ser los más afectados", precisó el alcalde.

García también expresó que los cuerpos de Socorro, Defensa Civil, Bomberos y la Cruz Roja hacen presencia en la zona.



"El río baja crecido pero por ahora no hay nada que lamentar. Estaremos informando ante cualquier emergencia", dijo.



Sin embargo hizo un llamado a la calma y pidió que se estuviera atentos ante los anuncios dados por las autoridades.



"No es avalancha como dicen la gente, el río se ha crecido, suena duro pero no es para hacer daño. Estaremos desde la parte alta, zona de Carrizal, para verificar mejor la zona", dijo el comandante de Bomberos de Corinto, Edisón Hernandez.



Lo que se evita es que se repita una avalancha como la ocurrida el pasado 7 de noviembre de 2017 cuando una creciente del mismo río dejó bajo el lodo al menos 49 casas destruidas, cinco personas muertas y más de 800 afectados.



