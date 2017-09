Estudiantes se tomaron colegio, hasta que llegaron nuevos profesores.

Los estudiantes de la institución educativa Simón Rodríguez, en el barrio Salomia, al norte de Cali, se tomaron pacíficamente durante dos días las instalaciones del colegio reclamando los profesores que les hacían falta.

La protesta comenzó el pasado martes y el jueves se tomaron las instalaciones, donde cerca de 20 jóvenes de grados décimo y once decidieron cerrar las aulas y cerraron las puertas de la institución impidiendo el ingreso de los demás estudiantes.



"Desde que iniciamos el año lectivo nos hacían falta cinco docentes; uno de lengua castellana, dos de inglés y uno de artística. Hicimos la solicitud en noviembre y así, con mucha lucha, llegó la de lengua castellana y una de ingles, pero nos falta educación, no se han repuesto las clases", dijo Felipe Tamayo, personero del colegio.



Los estudiantes alegan que, incluso, presentaron las pruebas del Icfes sin el acompañamiento de un docente de inglés, lo que los afecta en gran manera para acceder a la educación superior.



"Nos dirigimos varias veces a la Secretaría de Educación con nuestros representantes, coordinadora, rectora y demás, pero no recibimos respuesta, primero nos dijeron que no había dinero, luego que eso era demorado y que tomaba tres meses, pero en fin, ninguna solución", anota.

Durante la toma,los líderes estudiantiles durmieron una noche en la biblioteca de la institución. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



El personero del colegio señala que desde la entidad le dijeron que tenían que contratar ellos mismos los profesores.



"Dijeron que buscáramos profesores por medio de horas extras, pero es muy dificil que un docente doble su jornada y atienda las necesidades de los estudiantes", cuenta.



Pasadas las horas y mientras avanzaba la protesta, los profesores fueron nombrados por la Secretaría de Institución, primero llegó la de educación artística en la tarde del jueves y en la mañana del viernes la profesora de inglés.



"Lamentablemente tenemos que llegar a estos extremos para ser atendidos. No es posible que así sea la única manera de ser escuchados y que entiendan que la educación no es un juego", cuenta.



Para Luis Gómez, padre de familia, la toma fue buena porque de esta manera los estudiantes se hicieron sentir.



"La institución era muy buena, pero con estas políticas públicas se está poniendo 'malangas'. La educación debe ser un derecho que no haya que pelearlo tanto", dijo.

Los estudiantes tuvieron una reunión a medio día con los padres de familia. Sobre las 4p.m. llegó el útlimo profesor faltante. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO



Sólo hasta las 4:30 de la tarde el último profesor que necesitaban, el de educación física, llegó con la resolución en la mano.



"Nuestro compromiso era levantar la toma apenas llegaran los docentes y así lo hicimos. Es triste que hayamos tenido que llegar a esto reclamando educación", dice el estudiante.



Ahora la preocupación para los 120 estudiantes de grado 11 es poder cumplir con las notas requeridas de las clases de educación física, ya que no pudieron ser evaluados en ningún momento.



"Queremos que hayan planes para recuperar las clases y almenos poder graduarnos el próximo siete de diciembre", concluyó







CALI