Estudiantes de la Universidad de Yale cantarán en Cali y Palmira

Este jueves 22 y viernes 23 de marzo, el Centro Cultural Colombo Americano, en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana, la Secretaría de Cultura de Palmira y el Centro Colombo Americano de Medellín, presentan el coro Out Of The Blue, coral a cappella norteamericana integrada por 13 músicos de la Universidad de Yale, agrupación conocida por sus increíbles voces y su estilo de presentación electrizante

de canciones contemporáneas de rock clásico, pop, R&B y dubstep.

La primera presentación de esta agrupación será el jueves 22 de marzo en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali a las 7:00 p.m., donde compartirá escenario con el Coro Javeriano; y posteriormente, llegará a la ciudad de Palmira el viernes 23 de marzo para ofrecer un concierto

en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, a las 7:00 p.m. Ambas presentaciones serán con entrada libre.



Out Of The Blue o OOT- Bah como es conocido el grupo, se ha presentado en prestigiosos escenarios como la Embajada de los Estados Unidos en Singapur y el Madison Square Garden en Nueva York. Además de las presentaciones, OOTB dirige clases magistrales para estudiantes de todo el mundo, muchas de las cuales han inspirado a los niños a comenzar su propia escuela de grupos a cappella.



Cada año, OOTB se embarca en dos o tres giras para compartir su música con audiencias de todo el mundo.



Recientes destinos turísticos han incluido Londres, Río de Janeiro, Montreal, Singapur, Ginebra, Ucrania, Hong Kong y ciudades en todo Estados Unidos. Este año, el grupo hace un recorrido por Colombia, con presentaciones en Medellín, Armenia, Cali y Palmira, gracias a la alianza entre los Centros Colombo Americanos de estas ciudades.



El estilo a cappella es música únicamente vocal, sin ningún tipo de acompañamiento instrumental, la expresión proviene del italiano y significa “Como en la Capilla”, ya que los instrumentos musicales estaban prohibidos en las capillas e iglesias cristianas hasta finales de la Edad Media.



El estilo ha sido desarrollado en todo el mundo, utilizando nuevas piezas musicales que han permitido experimentar con diversos estilos.



