Estudiante de Icesi participó de importante investigación en Harvard

El Estudiante Juan Esteban García, de sexto semestre del programa de Medicina de la Universidad Icesi, resultó elegido entre mil participantes de todo el mundo para realizar una pasantía sobre células madre en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts en los Estados Unidos.

El estudiante destaca que “Lo más enriquecedor de la experiencia fue sin duda el compartir con mentes brillantes en el campo de la hematología y la medicina regenerativa, intercambiar ideas con personas cuyos aportes a la ciencia y la medicina han sido tan significativos, edificar muchas amistades, y ante todo ajustar aún más el norte que poseo con respecto a mi futuro en la medicina.”



En Harvard, García estuvo participando en un grupo de investigación del Centro de Medicina Regenerativa del Massachusetts General Hospital, el principal hospital universitario de Harvard Medical School, trabajando en la descripción de diferentes poblaciones de células de la médula ósea, lo que le permitió descubrir un nuevo grupo de células inéditas para la medicina que tienen la capacidad de estimular la reproducción y maduración de las células madre hematopoyéticas, además de la capacidad de resistir la radiación letal que se utiliza muchas veces antes de un trasplante de médula ósea.



Lo anterior ubica a estas células como un futuro blanco terapéutico con el fin de mejorar el proceso de reconstitución de la médula ósea posterior a la irradiación o utilización de agentes tóxicos previo al trasplante de progenitores.



“La célula que descubrimos puede potencialmente ser utilizada para que los trasplantes de médula, que se utilizan en enfermedades como las leucemias y la anemia aplásica, funcionen muchísimo mejor y los pacientes mueran menos por infecciones durante el tiempo en el que la médula está suprimida, ya que durante ese momento los glóbulos blancos caen a valores muy cercanos a cero, y estas células son las encargadas de la inmunidad y la defensa contra infecciones. Utilizando las células descubiertas podríamos disminuir los tiempos de injerto de los progenitores y mejorar la consolidación del trasplante” Explicó el estudiante.



García, que ha permanecido en el cuadro de honor a lo largo de toda su carrera, además se dedica a la investigación científica y hace parte de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la universidad Icesi, agradece todo lo aprendido durante los semestres anteriores en la Icesi.



El estudiante destaca la calidad de la educación de Icesi y los aprendizajes adquiridos, “Es una institución de muy alta calidad, me ha aportado en cuanto a temas profesionales una gran cantidad de conocimientos y habilidades para mi carrera, sobre todo, me ha enseñado a valorar la importancia de la investigación científica y la producción de conocimiento.



En cuanto a aportes a mi vida personal, me ha permitido edificar una personalidad de confianza, valores humanos, ética y lealtad y agradece profundamente a las profesoras Juliana Rengifo PhD y Anilza Bonelo PhD quienes solidificaron mi conocimiento científico básico y me apoyaron fuertemente durante mi aplicación a Harvard".





