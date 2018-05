Estos son los tres secretos para ser feliz

17 de mayo 2018 , 08:08 a.m.

Jeison Aristizábal, un joven caleño, quien nació con parálisis cerebral, una discapacidad muy compleja, según pronóstico del neurólogo, solo serviría para lustrar zapatos, esta declaración dolió y rompió el corazón de su mamá, pero la fuerza del amor y su perseverancia, la movilizó para cambiar el fuerte pronóstico, empezó a buscar diferentes tratamientos médicos y especialistas para mejorar la condición de salud de su niño.

La historia de Jeison, es de perseverancia, esfuerzo y dedicación, las ganas de vivir, la capacidad y el empeño incansable para salir a delante, rompió el pronóstico “solo serviría para limpiar zapatos” transcendió al mundo cambiando los paradigmas de la discapacidad.



En el 2016, fue reconocido con el premio Héroe CNN por su labor altruista al servicio de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad del distrito de agua blanca de la ciudad de Cali.



Su labor empezó hace 18 años, buscando sillas de ruedas para niños que no podían caminar y que crecieron en una cama, esta labor empezó tan pequeña, en el garaje de la casa de sus padres, donde improviso una sala de fisioterapia.



Esta gran obra social a través de su fundación Asodisvalle es reconocida internacionalmente, alberga 680 niños y niñas brindándoles escuela, alimentación, terapia y mejoramiento de la calidad de vida.

Desde niño soñó y persevero incansablemente para que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad tuvieran oportunidades, su ideología era “No despertar lástima, solo amor y solidaridad”. Pero la labor de Jeison no paro allí, con pasión se ha dedicado a transformar vidas, con su conferencia llamada 'Tres secretos para ser feliz'



Teniendo en cuenta que las personas buscan encontrar la felicidad y el éxito, muchos seres humanos se sienten desorientados, no logran vencer sus miedos, no tienen claro dónde encontrar esto que les hace falta para ser feliz, buscando de manera externa, en otros lugares, otras personas, sin saber que esto empieza y se construye desde nuestro interior, en compañía de nuestra familia.



Jeison en su conferencia inicia haciendo una pregunta existencial: ¿Qué le falta a usted para ser feliz? A partir de esta pregunta, los participantes empiezan a movilizarse sentimentalmente y ya motivados se involucran y se disponen a escuchar la historia que se convierte en una leyenda motivadora, que muestra las adversidades de la vida, pero que cuando le ponemos valentía y ganas a la vida logramos nuestra metas y nos convertimos en vencedores exitosos.

Primer secreto para ser feliz

Es vivir agradecidos, siempre vivimos quejándonos, pensando que todo es malo, pero Jeison en su conferencia nos recuerda que tenemos todo para ser feliz y es la respuesta a la primera pregunta, lo que nos falta en verdad es aprender a agradecer y reconocer que tenemos todo para ser feliz.

Segundo secreto para ser feliz

Es un reflejo de la obra de Jeison, lo que ha hecho durante 18 años, ayudar con lo poco que ha tenido, a veces esperamos tener mucho dinero, ganarnos el baloto o la lotería para poder ayudar, pero Jeison, desde su historia personal y desde su conferencia 'Tres secretos para ser feliz' nos demuestra que podemos ayudar con pequeñas cosas y con estas pequeñas cosas cambiamos el mundo, como lo ha hecho el, hoy ha cambiado la vida de 680 niños y niñas y más de 3000 familias que han pasado por Asodisvalle. "Con pequeñas cosas transformamos el mundo'.

Tercer secreto para ser feliz

Es no perder la capacidad de soñar, las ganas de vivir y que por más adversidades y obstáculos que la vida nos muestre, nunca nos debemos dar por vencidos, así como un día él le hizo frente a la indiferencia y exclusión que la sociedad y la escuela le mostraba



Este caleño en todo momento ha llevado un mensaje, el valor de la solidaridad, la grandeza de ayudar al otro, reconocer que la solidaridad es la manera más efectiva para entender lo extraordinario de ayudar al prójimo.



Hoy, conferencista a nivel internacional, ha llevado un mensaje esperanzador a las universidades más prestigiosas del mundo como: Harvard, MIT Georgetown y otras, ha dado conferencia en empresas multinacionales del tamaño de Avianca, Ecopetrol, Abbott, Terpel entre otras empresas, ha cruzado fronteras en toda Latinoamérica.



Su conferencia ha impactado vidas, transformando seres humanos, como en algún momento un hombre se le acercó en el aeropuerto y le decía: “Tu conferencia cambio mi vida, hoy soy más feliz, agradezco más, tengo sueños en familia”. Para Jeison esto es un regalo, pues cuando aprendemos a vencer el obstáculo, el pronóstico y transcender para transformar vidas nos da la satisfacción que solo brinda la solidaridad.



"Cómo no confiar en la Provivencia Divina cuando me doy cuenta de que sí se puede y que vale la pena soñar", dice el caleño.



Quienes quieran vincularse a esta labor social, pueden hacerlo contratando esta conferencia 'Tres secretos para ser feliz' para empresas y grupos familiares. Con estos recursos se apoya a 680 niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad del Distrito de Aguablanca.



Los recursos de esta conferencia se invierten en los proyectos de Asodisvalle, para dar escuela, rehabilitación y alimentación a la población en condición de discapacidad.



"La figura de los héroes, más que un motivo de presunción es una responsabilidad social. Ellos solo necesitan de tu solidaridad. Hay que apoyar", dicen algunas de las personas que se han unido a esta causa.



Quienes deseen más información pueden hacerlo a través de las líneas 663 33 85, 483 70 54 y 317 6473533.



También pueden ir a la sede de Asodisvalle, en la diagonal 71 26I-68, en el barrio Ricardo Balcázar o a través de los correos electrónicos asodisvalle@hotmail.com y

www.asodisvalle.com



REDACCIÓN CALI Y ASODISVALLE