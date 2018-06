‘Esperamos que el Estado garantice que esto no quede impune’

El abogado Javier Andrade, que forma parte del grupo de litigantes que representan a las familias de los tres ecuatorianos, empleados del diario 'El Comercio' de Quito, asesinados en la frontera por alias Guacho, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene después de que Medicina Legal identificó y les entregó el martes los cuerpos, en Cali.

¿Qué acciones tomarán las familias tras la repatriación de los cuerpos?



Hay dos etapas que tenemos que desarrollar, una es la continuación de la investigación allá en Ecuador por este delito y la otra, aquí en Colombia. Lo que viene acá en Colombia es realizar todas las diligencias necesarias para poder detener a quienes fueron los autores materiales de este crimen y los autores determinantes. De esta forma nosotros podríamos creer que se puede analizar y garantizar el que no siga en la impunidad.



¿El Instituto Nacional de Medicina Legal y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, les aclararon en Cali cómo murieron?



Todavía esto no está determinado porque apenas estas diligencias que se han dado son con respecto a la identificación de los cuerpos (...). Hay un informe que va a salir próximamente, es decir, en un par de semanas que nos han ofrecido (el Gobierno de Colombia) y que, en primer lugar, va a resumir la causa y la forma de morir de las cuatro personas. Bueno, en realidad de las tres, porque entendemos que el cuarto pertenece a la misma organización (disidentes de las Farc).



¿Cuáles son los compromisos que les hizo el Gobierno de Colombia a los familiares?



Las familias lo que esperan es la verdad, saber exactamente lo que pasó. En qué circunstancias fueron privados de la libertad, desaparecidos y luego asesinados. Queremos saber también las condiciones que se dieron y cuáles fueron las políticas tanto del Gobierno colombiano como del ecuatoriano. Hay compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares y le ha pedido informes a Colombia.



¿Qué más esperan?



Encontrar la forma de que el Estado garantice que esto no quede impune, es un conflicto que se ha sufrido tantos años y afecta a unas víctimas directas.



¿Contemplan alguna demanda contra el Estado colombiano?



Tenemos varias hipótesis y vamos a ver cómo se analizan. Hay temas en investigación en Ecuador sobre cómo se hicieron los operativos frente a eso. Queremos saber qué se hizo, un antes y un después de operativos.



¿Pero contemplan una demanda?



Todavía no porque falta mucho. Esto es un proceso bastante largo.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

Cali