'En Cali se arrancará el 2018 con 16 colegios públicos transformados'

A Luz Elena Azcárate, al frente de la Secretaría de Educación de Cali, le ha tocado salir a cambiar la imagen del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y al programa de cobertura.

Bajo sus decisiones están más de 160.000 niños en colegios públicos y privados. Esta semana se lanzó el Plan Padrino ‘Sumando voluntades para educar’ con empresariado, líderes y artistas para intervenir en forma integral instituciones en sectores vulnerables y con más deterioro estructural.



Ella habla de la reubicación de 3.500 estudiantes de colegios privados a públicos.

¿Cuál es la perspectiva de la Secretaría de Educación?

Durante el cuatrenio se invertirán 500 mil millones de pesos, con lo que gira el Ministerio de Educación Nacional, recursos del municipio y del empréstito aprobado por el Concejo de Cali.



Se harán 100 adecuación y mejoramiento a Instituciones Educativas (44 sedes rurales, 56 de Territorios de Inversión y Oportunidades, TIOS); se construirán siete Centros de Desarrollo Infantil (CDI) con su equipamiento; se adecuarán siete colegios nuevos y se compraron cuatro predios más.



¿Cuántos van en ejecución?

Van 17 de esas 100 sedes. En enero entregaremos las 16 primeras por 3.443 millones de pesos. Las comunas 13, 18, 20 y 21 las de más prioridad. Para el 2018 se trabajará en 38 y en 2019 en 51.

Algunas instituciones públicas denuncian no poder competir en tecnología con las privadas ¿qué hacer?

Cuando se reforma una escuela no solo es pegar ladrillo, sino también los ambientes escolares y espacios dignos, habrá nuevas tecnologías para la información e investigación. Todo es poco a poco, en Cali hay 91 instituciones con 291 sedes, para actualizarlas tendríamos que invertir más de dos billones de pesos.

A Cali le fue mal con los resultados de las Pruebas Saber ¿qué medidas tomar?

Bajamos dos puntos, el país también bajó, creemos que los 35 días de paro influyeron porque después vino un tiempo de vacaciones y a los 15 días, las Pruebas Saber. Aunque eso no es excusa, estamos preparando a los muchachos para las próximas pruebas.

¿Hay resultados positivos en la calidado este año?

El nivel de educación superior subió. En 2016 teníamos 13 I.E. calificadas en el nivel A o A+, este año subimos a 22, es decir, aunque caímos en las Pruebas Saber, subimos en calidad a niveles superiores.



¿Hay casos de docentes amenazados en algunas zonas de riesgo en la ciudad?

Muchos, recibimos denuncias continuamente. Algunos son porque el niño perdió el año, o les exigen mucho, aunque también pasa cuando el docente interviene en prevención de drogas o quiso intervenir en 'ollas'. Lo que hacemos es reubicarlos.

¿Cómo va el Plan de Alimentación Escolar?



En la Contraloría nos fue bien, no tuvimos hallazgos fiscales, se demostró que habíamos logrado cubrir la alimentación escolar con recursos propios ya que Mineducación no volvió a girar.



Se han invertido más de 56.800 millones de pesos y para garantizar la trasparencia del programa hemos realizado tres licitaciones públicas.

La secretaria ha visitado las comunidades de diferentes comunas. Foto: Alcaldía de Cali

En cuanto al mejoramiento de la nutrición de los niños, jóvenes y adolescentes, se realizaron cambios positivos en los desayunos escolares, lo cual incrementó el número de entrega de frutas y el gramaje de la proteína.



Igualmente, se hicieron cambios significativos en los almuerzos aumentando las porciones de tubérculos, raíces, arroz y proteínas representadas en huevos, carnes y acompañantes.



Se ha cumplido alimentos en los 180 días calendario, aunque uno no debe nunca estar satisfecho en estos temas porque en cualquier momento hay que empujar a alguno de los operadores y si algún colegio denuncia que no llega la alimentación se investiga qué pasó.

¿Por qué se trasladan 3.500 niños de privadas a públicas?

Esto se debe al decreto 18-51 de septiembre de 2015. La situación obliga a que los colegios privados, que con dineros públicos educan a los niños en la ciudad, cumplan con unos estándares mínimos de calidad que se llama ‘Percentil’.



En el primer año fue el 20, en este que terminó 30 y luego el 35. Quienes no cumplan con la exigencia académica se quedan sin cobertura pero no significa que el colegio se cierra o que los niños quedarán ‘volando’, al contrario hemos dado la prioridad de cupos en el colegios públicos aunque algunos padres lo han hecho, otros dicen que prefieren quedarse en el privado. No es fácil por las cuestiones del cariño que les tienen a sus colegios.



¿Pero si los atenderán bien?

Se han hecho alianzas con instituciones de educación superior, tenemos personal idóneo, e incluso, los que requieran transporte, lo van a tener.





