‘Cali reclama con urgencia escenario de eventos’: Luz Adriana Latorre

31 de diciembre 2017 , 08:30 a.m.

El acceso a la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, donde se realizó el Encuentro de Melómanos, debió restringirse el cuarto día de Feria porque no cabía un alma más; el segundo día, para el circuito de ciclismo programado a las 6:30 a.m., madrugaron 6.000 personas y en La Fortaleza, uno de los barrios más populares de Cali, estuvo el cubano Rey Ruiz , para sorpresa de toda la comuna.

Son facetas de la Feria que cerró en el amanecer de este domingo. “Se puede entregar un buen balance, aunque los balances se tienen que hacer desde muchos puntos de vista. El primero es desde la asistencia, con el que uno evalúa el éxito y, la verdad, es que todos los eventos contaron con una excelente asistencia; el otro punto es el de los artistas, cómo manifiestan su satisfacción respecto del evento y la acogida del público y lo que tenemos es positivo”, señaló Luz Adriana Latorre, gerente de Corfecali, operador de la Feria .



Reflexionaba sobre la necesidad de revisar el Día del Pacífico, uno de los eventos que más ha crecido en la Feria; revisarlo desde la forma cómo viene desarrollándose en un espacio que se quedó pequeño.



El Salsódromo, cuya logística fue objeto este año de una fuerte polémica, también se revisará.



Durante los últimos cinco años, Latorre ha estado al frente de la gerencia de Corfecali.

¿Esta Feria, pasada por agua, fue su Feria más complicada?

No.

¿Cuál?

La del 2014 fue el año en que se acabó la cabalgata y, tal vez, la memoria de la gente no lo recuerde, pero fue una polémica muy fuerte. Esta también ha sido difícil, sin dudas, el factor climático nos comprometió esfuerzos adicionales pero, uno no puede perder el foco y en eso me ocupo, es ponerle el foco a lo que realmente es importante, prioritario y necesario.

Cinco años atrás el impacto de las redes no se sentía. ¿El debate por el cerramiento en el Salsódromo fue un golpe duro, o un golpe bajo?

La forma de la crítica es lo que uno puede entrar a evaluar, pero la crítica es legítima y siempre abrirá oportunidades de mejorar; por eso digo que me enfoco en lo importante, prioritario y necesario.



Lo necesario será evaluar muchas cosas de la forma en que se realizan los eventos; lo prioritario es atender la feria de este momento. De toda la crítica hay que extraer cuál es el fondo, es una evaluación que no solo realiza Corfecali, la tiene que realizar junto con la Administración Municipal, en pleno; quiero entender que esto no es un tema personal.

¿Cali necesita un Salsódromo?

Cali necesita un espacio, no podemos enfocar el tema solamente en la Feria; la Calle de la Feria es otra clara muestra de que la ciudad está necesitando un escenario.



¡Saquemos esa discusión de la Feria! ¿Dónde se realiza el Petronio Álvarez? ¿Dónde se realiza el Mundial de Salsa? Cali necesita un escenario y esa necesidad estuvo en standby durante un tiempo, cuando estábamos en el proceso del bailódromo nos dimos cuenta de que no se va hacer.

El salsódromo es uno de los eventos más importantes en latinoamérica Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Apenas este año nos dimos cuenta, se cambió por un centro para la danza, no quiero decir que sea malo, también es una necesidad para la ciudad, pero no resuelve el problema que durante dos años esperamos que se resolviera alrededor del bailódromo.

¿Dónde estaría?

Inicialmente, ese escenario se trasladó al nororiente, paralelo a la vía férrea, donde iba el corredor verde y, seguramente, ahí el desarrollo hubiera podido hacerse; lo que pasa es que el desarrollo no es solamente del escenario, sino del entorno que la ciudad ofrece.



Esto tiene que salirse de la esfera de Corfecali, somos un operador de eventos que no está llamado a responder por ese escenario, pero sí obligados a aportar en todo lo que la experiencia de operar eventos nos permita para que ese escenario, donde sea que se determine a futuro, sea viable y le aporte las condiciones a la ciudad no solo para los eventos de Feria, sino para los demás eventos que se realizan en el año.

¿Todos quieren ir al Salsódromo, pero en el Carnaval se ven vacíos en las graderías?

Objeto eso, es el primer año en que no se puede hablar del desfile con graderías vacías; no lo vemos igual que como vemos el Salsódromo que se llena al 100 por ciento.

El desfile del Cali Viejo cuenta a los asistentes la Cali de ayer, pero también la Cali de hoy, a través de propuestas escénicas festivas. Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO

Si alguien compra un abono y no lo usa, yo tengo que respetar su puesto; hay unas graderías que utiliza directamente la Alcaldía, la de los artistas, por ejemplo, ahí podemos hacer mecanismos para que se llenen como lo hicimos.



Pero las graderías de público este año estuvieron muchísimo más llenas en todos los desfiles.

¿No se puede cobrar por el Salsódromo y dejar los otros dos desfiles gratis?

Es una opción que se puede evaluar nuevamente; Corfecali, la Administración Municipal, siempre ha estado abierta a esa evaluación.

¿Cómo enganchar al público joven que no se reconoce en esos personajes del Cali Viejo?

El Carnaval, como expresión, ha crecido, pero hay cosas que separar. Corfecali es un operador que pone en escena un proceso, pero Cali tiene una secretaría de Cultura que es la que dicta las políticas culturales y que tiene a su cargo la preservación del patrimonio, las manifestaciones de Carnaval hacen parte del Patrimonio Inmaterial de Cali.



Hay que pensar es un trabajo articulado entre las secretarías de Cultura y Educación, Corfecali, para que reconozcamos nuestra historia además. Es una historia muy reciente, no estamos hablando de una Jovita del siglo XVIII, hablamos de una Jovita del siglo pasado.



Cali tiene mucha más gente que llega de otras partes y desconoce esa historia raizal de la ciudad y hay que buscar la forma de que se reconozca, pero uno no puede centrar el Carnaval solo en Jovita porque está hablando de otras cosas, esta vez habló de la gastronomía, de macetas, de ríos, de las mujeres, del deporte, que sí hacen parte de la Cali de hoy, pero también fue de la Cali de ayer y será motivo de hablar de la Cali del mañana.

¿Cómo le gustaría que la recuerden?

Eso tiene que ver mucho con el ego, no me quita el sueño. Creo que hay un reconocimiento a muchas cosas que se han hecho bien, y en eso tampoco intento tener falsas modestias.



Hasta hace unos años la polémica sobre esta época en Corfecali era otra: ‘No me subo a la tarima porque a mí me deben lo del año pasado’.

Durante los últimos cinco años Luz Adriana Latorre, ha estado al frente de Corfecali. Foto: Juan Pablo Rueda, archivo ET

Me pregunto: ¿Esa polémica volvió a aparecer? Se trata de una empresa que ha saneado sus finanzas; a todos los artistas se les trata por igual, con respeto, dignidad, no importa si viene de Cuba, Puerto Rico o de La Floresta.



Hoy, Corfercali es una empresa con certificación de calidad, tiene los procesos documentados para que esta ciudad, no importa quién se siente aquí en uno ó 10 años, porque los gerentes siempre serán efímeros, conozcan cómo se hace un Salsódromo.



