'En lo que más gasté energía fue en el HUV'

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dice que la situación del HUV fue la que más energía le demandó en su primer año de gobierno; anuncia intervención en Candelaria para mejorar su seguridad y un agresivo plan tendiente hacia un Valle bilingüe que contempla formación de normalistas e inmersión en Estados Unidos.

¿Qué fue lo más complicado en su primer año de gestión?

En lo que gaste más energía fue en el HUV y la Licorera. En el caso del HUV iniciamos pensando que podríamos salvarlo sin necesidad de medidas drásticas pero, con el correr de los días, nos dimos cuenta de que la información financiera no era la mejor. Llegamos a la 550, pero teníamos que hacer una reestructuración muy fuerte solicitada por la Superintendencia de Salud, para no liquidarlo, una tabla de salvación para nosotros. Ya teníamos todo muy bien organizado pero, ahora, el reintegro de 177 trabajadores oficiales y de servicios generales, con prestaciones sociales altas, nos coloca en un riesgo financiero grande. Estamos en esa discusión con la Supersalud. Nosotros transferimos recursos por más o menos 75.000 millones de pesos y eso hizo que se pudiera pagar salarios atrasados y que hoy estemos al día en salarios, lo único que no hemos podido pagar es el reintegro.

¿Y en el caso de la Licorera?

Ha sido una recuperación importante, un logro. Esperamos cumplir con las metas, pero ya, por lo menos, recuperó la credibilidad y la confianza de los proveedores. Se debían 39.000 millones de pesos y ya hemos pagado 36.000 millones. Pienso que vamos a salir bien librados este año.

¿El HUV seguirá siendo su dolor de cabeza en el 2017?

Hasta que no solucionemos el problema financiero de fondo. Mi pensamiento es solucionarlo con la 550, se demora más o menos tres meses la promotora en identificar las acreencias y organizar con los proveedores cómo se va a pagar en siete años, pero con este reintegro no se qué va a pasar con la Superintendencia, o alarga los años para pagos o toma decisiones más drásticas. Yo sigo luchando, la salud para mi es muy importante. En febrero abrimos el Hospital de Cartago que estaba cerrado, presta servicios de nivel 2 y algunos de nivel 3; estabilizamos el Hospital de Tuluá, antes facturaba 600 millones de pesos, hoy 2.300 millones y estamos al día; en el de Buenaventura hace dos meses ya se iniciaron las obras, en unos seis meses ya se estará entregado y abre con nivel 2 y 3.

¿En qué quedó con las EPS?

He hecho un trabajo fundamental en poder lograr que cumplan con su labor y con lo establecido en la Ley, tienen que pagarle a los hospitales y han cumplido en parte, el 50 por ciento está pagando y exigirles que den mejor servicio al usuario, para eso hemos creado figuras como el defensor del paciente, los pusimos en Cartago, Tuluá, Palmira, Buenaventura.

¿Sirvió la amenaza de que si no pagaban se iban?

Sí, mucho. La semana pasada conseguimos 2.500 millones de pesos más para el Hospital, pero falta el otro 50 por ciento que tiene que ir pagando paulatinamente, Coosalud y Almesalud tienen dificultades, no pagan como debe ser.

¿Cuántos enemigos se ganó por las medidas en el HUV?

Cuando uno toma decisiones drásticas, decisiones que no han querido tomar los otros gobernantes, de pronto es un costo político. Pero para mi es fundamental cumplir mi compromiso y yo tengo una responsabilidad con los vallecaucanos y es que el HUV lo pueda sacar adelante. A nadie le gusta hacer una reestructuración y lo siento muchísimo y me da dolor.

La seguridad en el norte y en Cali también es complejo.

Establecimos los consejos subregionales, no hacemos consejo de un solo municipio, a no ser que sea un caso excepcional; los corredores, que van alrededor entre un municipio y otro, hace que la inseguridad pase de un lado a otro. En el Valle, sin el área metropolitana, disminuimos los homicidios un 20 por ciento. Palmira era el municipio con más homicidios, esa fue la segunda cosa que hice, la primera fue el HUV, la segunda fue irme a Palmira, hicimos intervención parecida a la de Buenaventura y nos dio excelentes resultados, los homicidios disminuyeron 43 por ciento. Pero cuando entramos al área metropolitana no nos va también; Candelaria, por ejemplo, hoy, es un municipio con muchos problemas, se va a intervenir igual, con Ejército y Policía; Tuluá está saliendo, y hay un corredor difícil en el norte entre Roldanillo, La Unión y La Victoria, ahí ya se estableció un trabajo con el Ejército, se hace intervención de motorizados; lo mismo en Vijes, en la zona rural ya se implementó un campamento del Ejército y en Jamundí ya está la PM en el casco urbano y en el área rural otra tienda de campaña del Ejército. En el 2017 la idea es seguir con estos consejos, pero también dotar a los municipios de cámaras, que tengan la parte de movilidad y tecnología; vamos a implementar la denuncia en línea con la Fiscalía. Entregamos carros de rescate a los Bomberos y municipios con mayor accidentalidad, somos el segundo departamento con más problemas de seguridad vial, ya hicimos el Plan de Seguridad Vial y estamos dando 10 CAI móviles, solo había dos y dañados, y vamos a dar 54 motos más para la Policía y carros al Ejército y Fiscalía.

¿Por qué no conservó la categoría especial para el departamento?

Nos dejaron en categoría especial, pensamos que no debíamos estar ahí porque no alcanzábamos y la Contraloría nos dijo, ustedes no son categoría especial, sino primera, y uno de los hallazgos era que teníamos que demandar el Decreto, lo hicimos, y el Tribunal lo suspendió. El 2016 estuvo muy duro para decir vamos a pasar los indicadores de categoría especial, muy difícil por los gastos que nos dejaron y que teníamos que cubrir. Pero en el 2017 vamos a tener el 49,8 por ciento en gastos de funcionamiento, para que en el 2018 vayamos a categoría especial.

¿En qué se van a reflejar esos ajustes en el 2017?

En la parte administrativa, hicimos una reforma administrativa más que todo para profesionalizar y tecnificar la Gobernación y creamos dos secretarías, pero sin subirnos en los gastos, tenemos Desarrollo Económico y Tránsito que se encargará de los 21 municipios que no tienen secretaría y de la seguridad vial.

¿Créo el impuesto a la energía, vienen más?

No, ninguno, lo hicimos por la seguridad. No teníamos recursos para dotar a los municipios de cámaras y seguridad. A Candelaria le vamos a dar CAI móvil.

¿De qué se arrepiente?

Uno hace las cosas de buena fe y buena intención, lo único que hemos hecho es trabajar; somos humanos y, por supuesto, cometemos errores, pero de buena fe, si la gente me ha visto que he cometido errores que me disculpen y me perdonen, creo que todo lo que he hecho pensando siempre en que el Valle recupere su liderazgo, mejore su competitividad, en disminuir las brechas.

¿Por qué las encuestas no la favorecen?

Subí mucho en la del Centro Nacional de Consultoría. Pero no miro las encuestas, yo miro lo de la gente, miro el trabajo que hago, no puedo ponerme a pensar que trabajo para las encuestas, yo trabajo para la gente, para el Valle. Yo creo, y siento, que he sido una excelente trabajadora, eso es lo que más me identifica y mi equipo de trabajo ha hecho todo para poder llegar a nuestras metas y voy a seguir trabajando, con encuestas o sin ellas.

¿Retos para el 2017?

Cumplir mi Plan de Desarrollo que tiene tres ejes: Disminuir las brechas sociales, disminuir la pobreza, ahí está salud y educación; ya escogimos los 100 más porras a quienes les pagaremos las becas; ahí están los muchachos para que mejoren su inglés. Estamos capacitando 542 profesores, van a tener inmersión en Estados Unidos y estaremos formando mil normalistas en inglés; trabajamos para que el colegio de Buenaventura que se hace en San Antonio sea bilingüe, lo lograremos con el Consejo Británico; otro reto es la violencia contra la mujer. Hicimos un pacto con los alcaldes para que hagan la ruta de la no violencia contra la mujer.

