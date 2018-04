Historias de vida rondan los municipios del Valle libres de minas

05 de abril 2018 , 11:37 a.m.

Cada noche, desde hace 19 años, Beatriz Cárdenas Garzón eleva una oración antes de acostarse. Le pide a Dios que en sus sueños no aparezca un helicóptero disparando y tirando bombas contra el corregimiento de Galicia, centro del Valle, donde ella nació.

Esa pesadilla la despierta desde sus 8 años, cuando un explosivo le estalló en los pies mientras regresaba del colegio, a través del parque de esa localidad del municipio de Bugalagrande.



“Subía unas gradas pero de repente me vi tirada en el piso. Las esquirlas casi destruyen mis piernas, unas afectaron mi cuello y otras mi vena aorta. Solo recuerdo que había sangre, mucho humo y varios policías a mi alrededor diciendo: ‘pobrecita la niña, se murió’, yo sólo miraba", cuenta.

Ella es una de las cientos de víctimas reunidas por el Día contra las minas antipersona, la certificación de los cuatro municipios libres de sospecha de artefactos explosivos en el Valle del Cauca, que causaron daño a campesinos en la guerra que por más de 50 años sufrió el país y el departamento.



Los ojos verdes de Beatriz aún se nublan al recordar cómo sus padres tuvieron que dejar su finca a causa del paramilitarismo. Su llegada a Galicia significó un comienzo.

Beatriz hoy sueña con ser docente y ayudar a los niños de Galicia. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

“Quedé con heridas, traumas y miedos, pero me voy recuperando. Sueño con ser profesora y trabajar por los niños campesinos de mi Galicia, de donde nunca me fui”, dice.



El acto tuvo lugar en el segundo piso de la Gobernación del Valle, donde militares, civiles y campesinos se unieron para contar sus dramas.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el comandante de la III División del Ejército, general Jorge Romero Pinzón, acompañados del Batallón de Desminado Humanitario, certificaron a los municipios de La Cumbre, Guacarí, El Cerrito y Bugalagrande, como libres de minas.



A estos se suman otros 26 municipios vallecaucanos que están bajo intervención.

El coronel Alexander López, comandante del Batallón de Desminado Humanitario número 1, precisó que su meta es certificar todo el departamento en tres años. “Ahora trabajamos en Florida, Pradera y Sevilla. La meta es tener todos los municipios libres en el 2021”, dijo.



Se estima que en el departamento esos artefactos dejaron cerca de 256 víctimas, entre civiles y uniformados del Ejército y la Policía.



Ferney Albeiro David, no olvida como el 30 de agosto de 2004, le dio curiosidad un objeto en las montañas de La Cumbre. Pasados minutos le explotó volándole las manos.

La historia de Ferney Albeiro David conmovió a los asistentes al auditorio Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

“Me salvé de milagro, pero me tocó parar mis estudios. Después de mi recuperación, sin mis manos, sigo trabajando como constructor y quiero sacar adelante a mis padres”.



Esta historia conmovió a la gobernadora Toro quien le dijo que sería vinculado al departamento en las obras de construcción, como contribución a la paz y la reconciliación en el territorio.

La gobernadora exaltó la historia de Ferney Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

“Será un aporte a este esfuerzo y trabajo de Ferney ha tenido”, dijo.



El comandante de la Tercera División del Ejército, brigadier general Jorge Romero Pinzón, reiteró su compromiso e indicó que seguirán trabajando por el departamento.



“Los cuatro municipios representan 1.200 kilómetros donde los campesinos pueden caminar libres de sospechas de minas. Serán más y no nos cansaremos hasta lograrlo”, dijo el general Romero.



Las autoridades consideran que se han dado pasos por la paz, aunque ayer en un video un grupo a nombre del Epl anunciaba que, desde las montañas del Valle, comenzaría a enfrentar la delincuencia común que ha venido azotando algunos municipios, como también aseguraron que protegerán las zonas despejadas tras la salida de las Farc



Mario Baos

Redacción Cali.