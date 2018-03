Entre enero y febrero fueron sancionados 28.231 motociclistas en Cali

En la mañana del 26 de febrero, Camilo Serna se subió a su motocicleta y empezó a conducirla a alta velocidad, iba tarde a sus clases en la universidad Libre. Según él, por evitar el trancón de la avenida Circunvalar con carrera 56, se subió a un andén, pero metros más adelante fue requerido por un agente de Tránsito quien lo sancionó.

“Ese ‘chiste’ salió caro pues me hizo perder más tiempo y a la final me tocó pagar una multa por una irresponsabilidad tonta que pudo afectar hasta la vida de alguien”, dijo Serna.



Él hace parte de los 28.231 motociclistas que, según el Observatorio de Movilidad de Cali, fueron multados durante enero y febrero pasado.



La mayoría de las sanciones fueron por violar alguna señal o desacatar las normas de tránsito, se impartieron 9.525 comparendos, mientras que 6.127 fueron por no tener al día la revisión tecnicomecánica.

Cali tiene registrado en el Runt 695.037 vehículos, siendo 217.526 motocicletas. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Según el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, son resultado de la estrategia de seguridad vial implementada a partir de los controles que se han articulado con temas de seguridad.



“Son ejercicios que diariamente se realizan para controlar a infractores además, que nos hemos articulado con el ‘Plan Fortaleza’ para evitar crímenes con estos vehículos”, dijo Orobio.



El funcionario precisó que a diario hay cerca de 500 agentes en las calles, 30 de ellos de dedican a verificar el cumplimiento de las normas de tránsito en seis operativos diarios.



Sin embargo, para Carlos Felipe Dorado, de la comunidad motera de Cali, la cifra de multas es vergonzosa para la Administración Municipal.

Las motocicletas son mayoría en los patios oficiales de tránsito de Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

“Es triste que se hable de miles de multas, pero no de miles de personas en campañas de sensibilización. Sentimos que hay una persecución porque hay más operativos contra motos que para carros”, dijo Dorado.



Añadió que ya han tenido reuniones con Armando Aristizabal, secretario de Participación Ciudadana, donde le han expresado su preocupación; aseguran que cerca del 90 por ciento de las infracciones de motos dan inmovilización.



“Un chaleco o un casco sin letras, una luz y hasta un espejo malo, da para que se lleven la moto a los patios. Esto parece un negocio, porque estos son los vehículos que más caben en una grúa, si se tiene en cuenta que este servicio vale 52.100 pesos por cada una, si se suben hasta 10 da un total de 521.000 en un solo viaje. Queremos más equidad”, dijo Dorado.

Según el ministerio de Transporte en Cali circulan 215.227 motos. Foto: Cortesía alcaldía de Cali

Para Orobio, lo anterior es falso, si se tienen en cuenta las cifras del 2017.



“De las 355.000 multas del año pasado, solo 120.00 fueron para motos además, venimos trabajando con clubes en la campaña ‘Soy Motero Ejemplar’, sensibilizando a las persoans con aulas móviles, brindando capacitaciones en Código Nacional de Tránsito. Solamente en empresas y charlas se pudieron sensibilizar directamente más de 150.000 personas”, dijo el Secretario.



También destacó la reducción en el índice de mortalidad de motociclistas, pues en el mismo periodo de 2017 se reportaron 519 casos frente a los 495 de este año, 24 casos menos.



“Los agentes de Tránsito siguen con operativos de prevención y control permanentes en la calle 5 con carrera 80, calle 44 con avenida 4N, calle 36 con carrera 46, puntos donde hay mayor accidentalidad”, concluyó Orobio.



CALI