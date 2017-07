Desacuerdos enredan obras de reubicación de familias del jarillón

25 de julio 2017 , 11:30 a.m.

25 de julio 2017 , 11:30 a.m.

Cuando a la cancha de fútbol del barrio La Paz, donde también hay juegos para niños, en el oriente de Cali, llegan uno o dos desconocidos, tomando fotografías y haciendo preguntas, de inmediato, vecinos salen alarmados y algunos, con megáfono en mano.

Lo hacen dispuestos a lo que ellos califican como la defensa de este terreno -así lo aseguran y dicen que lo han venido haciendo en los últimos dos años, desde que notaron que a la zona que, anteriormente, era un caño, y que fue cubierto y protegido por la comunidad, como insisten sus moradores más cercanos, llegaban particulares (hay quienes les dijeron que pertenecían a una constructora).



Pero, además, están prevenidos porque afirman que hasta policías del Escuadrón Antimotines han ido a esta gigantesca área verde de la calle 72P, a dos cuadras de la carrera 26I, en Aguablanca.

Este es el terreno donde el Plan Jarillón y el Fondo Adaptación esperan obras de Torres de la Paz. Comunidad se resiste. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Mientras la Alcaldía de Cali sostiene que ha estado brindando información a estos vecinos, ellos dicen que por terceros se habrían enterado de que allí se construirán 160 apartamentos para reasentar a más familias del jarillón del río Cauca y que serían trasladadas entre este año y el 2018.



Este es el ultimátum del Gobierno Nacional para traslados de la gente del dique, en su totalidad, por riesgos de inundaciones. La inversión es con dineros, en su mayoría de la misma Nación, por parte del Fondo Adaptación, que con la Alcaldía de Cali, a través de la gerencia del Plan Jarillón y Obras Complementarias, siempre ha argumentado que la barrera en tierra debe estar despejada para hacer el reforzamiento del dique hasta el 2019 y así prevenir crecientes del río Cauca, que perjudiquen a 900 mil habitantes del oriente caleño. Es allí, en La Paz, donde se levantarían los apartamentos que impulsaría Comfandi.



Aunque la Alcaldía ha venido expresando que en este año se hará el traslado de 2.600 familias de las 5.929 que faltan por reasentar y que están en el dique, de acuerdo con el Plan Jarillón, no es claro para la misma comunidad de La Paz, primero, si las viviendas de estas Torres se harán o no, así como tampoco son claros el inicio y la terminación de otro proyecto: la Ciudadela Recreativa El Pondaje y Charco Azul con 1.940 apartamentos, pese a que la Secretaría de Vivienda municipal espera arrancar con la primera piedra en septiembre próximo.

No es claro para la misma comunidad de La Paz si las viviendas se harán o no, así como tampoco son claros el inicio y la terminación de otro proyecto: la Ciudadela Recreativa El Pondaje. FACEBOOK

TWITTER

Esta última propuesta es la que la Alcaldía ha venido prometiendo desde hace más de dos años (en marzo de 2015 se anunció el inicio de trabajos y no fue así), y donde, al igual que en La Paz, no se vislumbra avance alguno. De acuerdo con esta comunidad de Aguablanca no solo hay dudas, también resistencia. “¿Cómo nos van a meter más gente pobre a una zona llena de pobreza y sin soluciones’”, pregunta un líder comunitario del barrio Belisario Betancur y que vive cerca a la laguna El Pondaje.



Añade que la Ciudadela El Pondaje se haría en áreas verdes utilizadas para canchas por lo que hay desacuerdos.

Heriberto Mosquera dice que vive de lo que le producen sus 60 vacas en cercanías a laguna El Pondaje que ha tenido arreglos de Alcaldía. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por su parte, Heriberto Mosquera sostiene que económicamente depende de 60 vacas para obtener leche y queso para su venta. Los animales están cerca a laguna El Pondaje, en la diagonal 72C. “El problema que tengo es que el acceso por un camino, que me permitía recorrerlo con el camión lleno de bultos de comida para las vacas, fue cerrado y tengo que echarme algunos al hombro”, dice. Cada uno tiene un peso de cuatro arrobas. Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, reitera que estos proyectos sí se han socializado y no una sola vez entre los vecinos de estas zonas en el Distrito de Aguablanca, como La Paz y El Pondaje.

Gerente del Plan Jarillón reitera que estos proyectos sí se han socializado y no una sola vez entre los vecinos de estas zonas en el Distrito de Aguablanca, como La Paz y El Pondaje. FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, vecinos, entre ellos, Milvia Bedoya, habitante desde hace 18 años de La Paz y otros, afirman que el terreno fue comprado a un particular en los años 80. No obstante, el gerente del Plan Jarillón anota que este terreno pertenecería a la constructora con la cual, el Fondo Adaptación suscribió un contrato para el proyecto de viviendas en La Paz.

Estas son algunas de las pertenencias de quienes siguen en el sector Venecia del jarillón, sin saber a dónde marcharse. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

El funcionario ha sostenido en los últimos meses que estos proyectos y otro en Santa Elena son parte de las opciones para las 5.929 familias que siguen en el jarillón y que tendrán que salir en año y medio, de acuerdo con el Gobierno Nacional.



Saa dice que con el Plan Jarillón quedaron fortalecidos 6,5 kilómetros en la zona de Navarro este año, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Cvc). No obstante, hay aún familias en el sector Venecia del jarillón que no han podido ser reasentadas. Algunas no saben para dónde trasladarse.



El directivo agrega que 13,9 kilómetros del jarillón de un total de 26,1 fueron liberados y 12,1 están en pendientes.

Estos proyectos y otro en Santa Elena son parte de las opciones para las 5.929 familias que siguen en el jarillón. Tendrán que salir en año y medio, plazo de la Nación. FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, en la urbanización Ramalí, a donde han sido llevados otros moradores del jarillón en dos años, como Julieta Corrales y José Miguel Delgado, dicen que el cambio de una vivienda con más espacio que tuvieron por más de tres décadas en el dique, con animales, a un apartamento de unos 40 metros cuadrados tiene sus más y sus menos. Dicen que uno de los bemoles es el pago del predial que consideran está alto por más de 160 mil pesos al año. “Antes teníamos una unidad productiva y ahora la plata no alcanza”.

Esta es la Urbanización Ramalí, en el oriente y en cercanía al jarillón. Allí hay familias del dique reasentadas hace dos años. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Pero la Alcaldía destaca que este es un conjunto de 200 apartamentos, en 10 torres, con agua, alcantarillado, energía, gas y recolección de basuras.

En la Urbanización Río Cauca hay denuncias de que se estarían cobrando extorsiones o 'vacunas'. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

En cuanto a seguridad, hay bandas en la zona. Claro está que en la Urbanización Río Cauca, con 720 apartamentos, a donde han llegado más familias del jarillón, denuncian cobros de ‘vacunas’ o extorsiones de entre 1.000 y 2.000 pesos semanales por otras bandas “para que no haya problemas de seguridad”. La Policía responde que refuerza controles.



El despeje del jarillón del río Cauca con el tiempo contado



En mayo quedan fortalecidos 6 kilómetros del jarillón en Cali

​

CALI