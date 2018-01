Buscan identificar cadáver en depósito de basuras de Buenaventura 

Hay preocupación en Buenaventura, pues aunque han bajado los homicidios en los últimos dos años, los asesinatos siguen generando zozobra en el puerto, además de que ha aumentado el temor de líderes como aquellos que viven en el espacio humanitario contra los violentos Puente Nayero.

El año pasado, las autoridades reportaron más de 55 asesinatos, así como el hallazgo de cadáveres abandonados. Ese es el caso de un nuevo cuerpo encontrado esta vez en el relleno sanitario de Buenaventura, ubicado en el corregimiento Córdoba.

El año pasado, las autoridades reportaron más de 55 asesinatos, así como el hallazgo de cadáveres abandonados

Según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, se trata de un hombre que aún no ha podido ser identificado.



Anotaron que operarios del relleno detectaron el cadáver cuando una máquina compactadora dio con el cuerpo.



Aunque el año pasado, las autoridades y la Alcaldía aseguraron que no hay un nuevo grupo delincuencial, hay quienes señalan que eso no es así. Anotan que ese grupo se llama 'La Gente del Orden', por ejemplo, en la comuna 12, donde en el 2015, junto con la comuna 10 se hallaron 11 fosas con cadáveres.



Hoy, algunos líderes vuelven y hacen un llamado porque aseguraron que siguen operando las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas', con antiguos integrantes de 'Los Urabeños'.



En noviembre de 2017, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz alertó, además, sobre tres balaceras que se habían registrado cerca de Puente Nayero.



No obstante, la Alcaldía reiteró que los homicidios siguen en descenso y que la tasa de mortalidad en el puerto oscila entre 15 y 20 por cada 100 mil habitantes. En el 2014, cuando se encontraron 32 cadáveres descuartizados, la tasa de homicidios era de 41 por cada 100 mil personas.



