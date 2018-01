Encuentran a una mujer muerta en habitación de motel en el sur de Cali

La Policía Metropolitana investiga la muerte de una mujer al interior de una habitación de un motel ubicado en el sur de Cali.

Según las primeras versiones la femenina había entrado en compañía de un hombre siendo cerca de las 8:30 de la mañana de este domingo y horas más tarde el sujeto salió a "comprar un almuerzo", pero nunca regresó.



El hecho se registró en el Motel Panamericano ubicado en la carrera 70 con calle 4, barrio Buenos Aires.



Pasadas varias horas el administrador del lugar llegó hasta la habitación, pues la mujer no respondía al teléfono y se encontró con su cuerpo sin vida.



Según el mayor Victor Hugo Pulido, comandante de Policía del Distrito 4, la mujer no superaba los 30 años de edad.



"Atendimos el caso a las 11:30 de la mañana y verificamos el caso con una patrulla del cuadrante. La mujer no tenía documentación", precisa el oficial.



Según las autoridades la mujer no tenía signos de violencia, pero ya se hacen las labores pertinentes para conocer las causas de su deceso, como también buscan al compañero con quien entró en la madrugada.



Este es el tercer caso de personas encontradas muertas en moteles de Cali en lo que va corrido del 2018.



CALI