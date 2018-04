Encontraron brujería en el río Pance después de Semana Santa

A través de un video que se hizo viral en las redes sociales, un grupo de mujeres denunció que a las orillas del río Pance encontraron lo que parece ser un ritual de brujería.

El hecho ocurrió en plena Semana Santa cuando cientos de caleños acuden al afluente para tener un espacio de recreación familiar.



"Lo encontramos porque vimos un palo que tenía en su base un círculo de sal. Olía horrible y nos causó curiosidad", dijo una de las mujeres que grabó el video.

En el 'entierro' fue encontrada una gallina de plumas negras que al parecer había sido sacrificada y que estaba envuelta en matas de ruda, además se encontraron prendas femeninas, pañoletas con calaveras estampadas, una bolsa de sal, tres tabacos y varias velas.



A los pocos minutos de subido a la red social Facebook, el video se hizo viral.

Angie Fabiola Campo fue una de las tantas personas que opinó y dijo: "Que tristeza esas personas que tienen que hacer estas cosas para hacerle daño a otra".



Según Adriana Ramírez, profesional especializada de la CVC, algunos turistas que llegan al río dejan sus residuos sólidos que atentan contra la calidad del agua y el medio ambiente.



"Es normal encontrar plástico, papel y demás cosas que llevan para fogatas o comer, pero también encontramos ropa, jeringas, pañales desechables, velones y otros elementos para rituales", expresó la funcionaria.

La recolección de basuras se hace tanto a las orillas como al interior del río Pance Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Son alrededor de 10 toneladas de residuos los que extraen del río y sus orillas después de cada jornada de recreación, ya sea en domingos o puentes festivos.



El año pasado la autoridad ambiental indicó que 4.000 toneladas de residuos sólidos fueron recogidos del afluente. Muchos de esos residuos fueron elementos utilizados para rituales de brujería.



El padre Alexander Matiz, de la parroquia María Inmaculada, hizo un llamado a que las personas se acerquen a Dios y que no hagan nada que atente contra la espiritualidad del prójimo.



"Los que hacen este tipo de rituales tienen el alma envenenada y ellos deben convertirse y cambiar su corazón. Es necesario que la gente vuelva a Dios para que no le deseen el mal a nadie, por el contrario desearle bien a los demás siempre para que la gente pueda progresar y estar bien", dijo el padre Matiz.



Agregó además que: "La cosas que se hacen con el fin de hacer mal no son cosas de Dios pues perturban, no solamente el alma de su embrujado, sino el alma de quien lo hace"



Entre tanto animalistas de la ciudad rechazaron estos hechos donde se utilizan seres vivos y pidieron que se alejen a las especies de cualquier acto de sacrificio y maltrato.

Los animales deben ser respetados: dijeron los animalistas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

Por su parte las autoridades indicaron que quienes sean sorprendidos en estos hechos de contaminación pueden verse sujetos a un comparendo según el nuevo Código de Policía.



La funcionaria de la CVC también dijo que actualmente se trabaja en la campaña 'Orgullo por la conservación del río Pance', donde se trabaja con la comunidad de la parte alta y cuenca baja para cuidar el afluente.





CALI