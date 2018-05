Encadenado denunció que no recibe medicamentos ni asistencia médica

Jeison Mario Ortiz decidió encadenarse en su silla de ruedas en el barrio Tequendama porque reclama medicamentos. Denuncia que su EPS presuntamente le ha negado atención oportuna. Dijo que está afiliado a Coosalud, en la carrera 41 con calle 5C. Sin embargo, en Coosalud indicaron que las afirmaciones del señor Ortiz no son ciertas y que tampoco se le ha negado atención médica.También señaló que sufre coágulos en la garganta que le impiden respirar con facilidad y añadió que teme que se presenten convulsiones.

"Me quitaron medicamento, me quitaron cateterismo, me quitaron servicio de enfermería, todo para decir: 'Muérase'. Lo que falta es darme un arma en la mano para pegarme un tiro". dijo el paciente, en medio de su desesperación.

En abril pasado, más de una veintena de mujeres protestaron afuera de la EPS Barrios Unidos. Una de ellas fue Rosalba Molina, quien tiene cáncer de mama y quien se ha quejado de dificultades en la entrega de medicamentos y del tratamiento médico que requiere.



