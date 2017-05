Polémica por carta en la que piden no atender pacientes LGBTI en Cali

Una polémica se levantó en Cali luego de que se conoció un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Salud Municipal, en el que al parecer, presuntos trabajadores de esa entidad piden desvincular a los trabajadores de la institución que hacen parte de la comunidad LGBTI. Además, anunciaron que se negarían a atender pacientes con dicha orientación sexual.

Según se conoció, el escrito fue radicado la semana pasada en la ventanilla única de la Alcaldía de Cali y también en la Secretaría de Salud y se dejó una dirección para respuesta.

Frente a esta situación, el secretario de Salud de Cali, Alexander Durán, indicó:



"Es la posición, al parecer, de algunos funcionarios de las empresas sociales del Estado, de la Secretaría, que no comparten tener compañeros con diferente inclinación sexual a la que ellos tienen. Frente a esto nuestra posición es contestar en derecho: somos un país en donde todos nacemos libres, que tenemos derecho a un trabajo digno y a una atención en salud humanizada independiente de credo religioso, orientación política o inclinación sexual".



Además, agregó: "Lo único de lo que nos tenemos que ocupar es de la parte objetiva y en ese orden de ideas contestaremos este anónimo, panfleto o comunicado, y garantizaremos aquí que las cosas se hacen a bien y no bajo las presiones de algún grupo en particular".

Al parecer, algunos funcionarios de las empresas sociales del Estado, de la Secretaría, no comparten tener compañeros con diferente inclinación sexual FACEBOOK

TWITTER

Expuso que los funcionarios se seleccionan por su capacidad para cumplir la función para la cual son requeridos y se seguirá con esa dinámica, lo mismo que en lo relacionado con la atención a pacientes, de acuerdo con los requerimientos en salud.



El personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, afirmó que no conoce el escrito, pero en caso de ser cierto, si un servidor público lo ha firmado o lo produce, se le abrirá un proceso disciplinario, pues estaría incumpliendo con un fin esencial del Estado y sería contrario a los criterios de la función pública.



"Están en el deber de atender a todas las personas sin distinción de sexo, género o de cualquier otra circunstancia o condición. Repito que no lo conozco, y si existe, lo rechazo de manera contundente".



Reiteró que los funcionarios se verían incursos en una investigación con sanción drástica, pues esa posición va en contra del Estado social y constitucional de derecho a la igualdad, trato digno y tolerancia.

Sondeo ¿Apoya lo solicitado por los funcionarios de la Secretaría de Salud de negar atención a pacientes de la comunidad Lgbti y a despedir a funcionarios por su condición sexual? ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados Si No Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Si 3% No 41% Volver

CALI