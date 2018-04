En menos de 48 horas, asesinan a otra mujer en Cali

El miércoles, en la noche, se produjo la muerte a bala de una joven, madre de dos hijos, a manos de su excompañero que intentó quitarse la vida, en el norte de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte de la Policía, en una vivienda de la carrera 26E con calle 94-11 del barrio Puertas del Sol, en la comuna 14, se presentó un incidente entre una pareja.



En los hechos, durante la tarde del jueves, resultó herida de muerte Leidis Zoraida Caicedo Preciado, de 35 años, quien sería víctima del feminicidio número 12 este año en Cali,



La versión en el sitio indica que fue atacada por un hombre con quien tendría una relación sentimental. Las diferencias se relacionarían con un viaje que ella tendría planeado hacia Tumaco.



La víctima sufrió tres heridas de arma cortante y fue llevada aun centro asistencial pero los esfuerzos médicos resultaron vanos. El agresor, oriundo de Candelaria, se marchó de la casa en una motocicleta negra.



e vivía la víctima para dar con el paradero del sindicado, quien tiene una anotación de 2011 por inasistencia alimentaria.



En la noche del pasado miércoles la muerte de Jhor Jhany Esquivel Alvarán, de 28 años, causó conmoción en el sector de Torres de Comfandi. La mujer, madre de dos niños, fue baleada por su excompañero sentimental dentro de un automóvil. El hombre se intentó quitar la vida.



Ella murió en un centro asistencial mientras que él permanece hospitalizado. Los allegados dicen que Esquivel denuncia el maltrato y el martes pasado se intentó una conciliación.



Natalia Esquivel Alvarado, en redes sociales, se lamentó de la muerte de su hermana y aseguró que ella denunció pero no se le protegió.



La Fiscalía sostiene que cumplió con lá atención y que cuando las unidades de Policía Judicial la visitaron en su casa para definir el arraigo de ella y de su compañero ella dijo “que no iba a dar ninguna entrevista, porque no quería afirmar nada en contra de él”.