En la Sagrada Familia esperan que Alcaldía permita terminar la obra

09 de noviembre 2017 , 06:00 a.m.

La Sagrada Familia es uno de los proyectos más ambiciosos que se desarrolla en Cali. Sus promotores proyectaron la construcción de un edificio contemporáneo, pensado para la cultura, junto al centenario claustró que albergó durante 103 años a un colegio y a las hermanas de La Providencia y la Inmaculada Concepción. Pero el desarrollo de esta propuesta no ha estado ajeno a las controversias.

“Lo que estamos haciendo es repotencializando una zona de la ciudad, lo que se debe hacer con las joyas arquitectónicas abandonadas es repotencializarlas, ya no cumplen su función y por lo tanto habían sido abandonadas, se les da un nuevo uso. En este caso es un uso comercial y hotelero que le da vitalidad y le da nueva funcionalidad”, dice la arquitecta Fabiola Aguirre.



En el nuevo edificio buscan proyectar, con la última tecnología, los grandes espectáculos del mundo, que ahí se pueda disfrutar de una obra de Broadway, de los mejores museos del mundo, del Louvre, del Metropolitan o del Prado, a cualquier hora del día, no en un horario determinado como ocuerre en algunas salas de la ciudad.



El proyecto está diseñado como una rótula urbana, el atrio central de la edificación se conectará con la plazoleta de El Peñón y con el centro histórico. Será como una gran plaza pública donde pueda disfrutarse de espectáculos artísticos.



“Hemos creado la puerta San Antonio que conectará con el tradicional barrio, tenemos la puerta del Charco del Burro y la puerta de la plazoleta de El Peñón. Por eso el uso comercial, para abrirlo a la ciudad, porque el hotel hubiera quedado cerrado a la ciudad, en cambio, la plataforma comercial abre el espacio a la ciudad”, señala la arquitecta Aguirre.



El primer piso de La Sagrada Familia se diseñó la plataforma comercial donde llegarán marcas de España, Alemania y Estados Unidos y cobijado por la marca Smal Luxury Hotel ofrecerá 67 suites. Leer 'Grandes marcas'

“A veces, ni los alcaldes ni los municipios cumplen con esa función, pero si el privado lo hace, lo que debería tener es apoyo y no volverse objetivo militar al que se le dispara desde la Administración y poniéndoles palos a la rueda”, dijo la arquitecta, quien está al frente del marketing del proyecto.



“En Europa, esto que estamos haciendo nosotros se viene haciendo hace 30 años, tenemos la Pirámide del Louvre, luego vienen todos los ejemplos donde los centros históricos han dejado la fachada solamente y construyen por dentro porque ya ningún Estado puede sostenerlos, el Estado no está interviniendo, no está salvando el patrimonio, lo salva el privado y, para poder salvarlo, tiene que buscar la rentabilidad para salvar algo que cuesta mucho. Aquí, por ejemplo, la estructura antisísmica costó 11.500 millones de pesos”, agregó.

Jerónimo Jiménez, gerente de Jero SAS, y la arquitecta Faniola Aguirre. Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



El anteproyecto de la Sagrada Familia fue aprobado, pero después modificado. Los cambios implementados, a partir de la aprobación inicial, fueron radicados y revisados en el 2016 por funcionarios de Planeación que ya no hacen parte de la Administración Municipal. Y, a finales de enero pasado, Planeación y la secretaría de Cultura emitieron nuevos actos administrativos que generaron la suspensión de las obras. Leer 'Ponen límites'



‘El proyecto de modificación presentado para la Sagrada Familia fue negado por esta administración municipal porque desconoció las normas que protegen los bienes de interés cultural. Esta decisión es legal, está vigente y solo podría ser anulada por un juez de la República”, dijo, en su momento, la Alcaldía a través de un comunicado.



“Este proyecto depende de los desembolsos bancarios y de la plata que den los inversionistas, nos hemos enterado de las cosas a través de los medios. Salieron a decir, en un acto ilegal, que negaban la licencia y generaron pánico económico”, dijo el abogado Hernando Morales, quien representa a la Promotora Jero SAS, los que desarrollan la Sagrada Familia.



El próximo martes se radicará una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle por lo que consideran violaciones en este proceso.