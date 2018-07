'Trans' de Cali pidieron más protección

La marcha por el orgullo de los Lgbti en Cali fue masiva, con más de más 2.500 personas, y se llevó a cabo en un recorrido desde el Parque Las Banderas, por la tradicional calle Quinta que, de norte a sur, atraviesa la ciudad. La movilización finalizó en la Gobernación, en el centro caleño.

Claudia Ramírez, quien fue la coordinadora de la marcha en la capital del Valle del Cauca, dijo que "la importancia de marchar radicó en la oportunidad de reivindicar los derechos de las personas Lgbti en Cali y en la región Pacífica". Añadió que "se visibilizaron las problemáticas de una población muy vulnerable en sus derechos, susceptible de ataques y que aún sufre la discriminación". Anotó que en el recorrido

se estrenó una canción para reivindicar a esta comunidad.



Pero durante el trayecto, algunos participantes denunciaron que mujeres transexuales estarían siendo extorsionadas en las zonas donde laboran.



Una lideresa 'trans', quien omitió su identidad por seguridad, así lo recalcó y dijo que esta es una de las situaciones por las cuales, las autoridades deben tomar medidas.

Sostuvo que las 'trans' en las calles están muy desprotegidas.

El cobro de extorsiones a las chicas 'trans' es una de las situaciones por las cuales, las autoridades deben tomar medidas

"Hay chicas que han levantado la voz para decir que las están extorsionando en los lugares donde se hacen para trabajar y las amenazan con agredirlas físicamente, si ellas no acceden a dar una cuota", sostuvo la lideresa. "Pedimos que se tomen acciones para que estos casos no sigan ocurriendo. Quisiéramos que la Policía y la Alcaldía centren su atención en recoger las quejas de ellas", manifestó.



Sobre esa denuncia, la Policía pidió más información para ofrecer atención.

Otros participantes en la marcha solicitaron minimizar la discriminación, además de concretar una ruta de atención para la comunidad Lgbti.



"Ya contamos con un Centro de Atención para la población Lgbti, en el barrio Juanambú (en el norte) y es uno de los logros importantes porque allí estamos dando acompañamientos psicosocial y jurídico, además de talleres. Es un sitio físico de encuentro con ellos", dijo Julián Cardona, coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual y de Géneros de la Alcaldía.



En cuanto a la ruta, la meta es que esté lista a finales de este año, y que sea la guía de atención en los casos de violencia física, psicológica, por discriminación y homicidios. También servirá para comenzar a consolidar cifras, debido a que no hay datos precisos sobre homicidios de personas Lgbti y lesionados.

Sobre la política pública, la Alcaldía respondió que la Secretaría de Seguridad municipal la está revisando para llevarla al Concejo.



Pero miembros de entidades como la Fundación Santamaría, que defiende a las comunidades Lgbti, señalaron que estas poblaciones no han sido consultadas para trabajar la política pública.



