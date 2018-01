En Hacienda van tras los 300.000 vehículos que no le tributan

Al 31 de diciembre del 2017 el Valle reportó ingresos por 2.270 billones de pesos, se recaudó el 98 por ciento de lo presupuestado. Este año se irá tras los morosos, hay 300.000 vehículos que no tributan.

“Los recursos de inversión crecieron 20 por ciento, pasamos del 1.233 billones en el 2016 a 1.452 billones en el 2017, no obstante no haberse alcanzado las metas de venta de la ILV; la Administración Departamental logró salvaguardar e incrementar la inversión en salud, educación y deporte, principales destinatarios de la participación de licores”, dijo la directora de Hacienda, María Victoria Machado.



“Esto fue posible al seguimiento oportuno y el control eficiente de los ingresos que permitió tomar las decisiones administrativas en materia de congelamiento del gasto con esta fuente de financiación y fortalecimiento del ingreso con la modernización tecnológica que garantizó la disponibilidad de recursos en tiempo real”, agregó la funcionaria.



¿Cómo cerró la vigencia fiscal del 2017?

Tuvimos un buen ejercicio fiscal en cada una de las rentas; en materia de gastos pudimos hacer inversiones importantes; en salud, que era lo que más nos preocupaba, porque si hay una dependencia directa de la participación del monopolio de licores es salud, pudimos reinyectar 45 millones adicionales con recursos propios.



¿Cómo quedó el techo de gastos frente a la Ley 617?

Proyectado a diciembre 31, va a estar en el 45,9 o 46 por ciento, logramos bajar gastos de funcionamiento; en la vigencia del 2016 estábamos en 46,6 por ciento. En el 2018 aspiramos al 45,0 por ciento, bajar un punto en funcionamiento no es fácil, hay que controlar el gasto, hacer más eficientes los procesos, trabajar en el pasivo pensional que le pesa mucho a la estructura financiera del departamento, ya arrancamos con la digitalización de las historias laborales y con eso, estamos seguros, vamos a liberar el pasivo, estamos trabajando con Colpensiones en el tema de compartabilidad.



¿De cuánto es ese pasivo?

El Valle tiene un cálculo actorial de 2,9 billones de pesos, es muy alto, pero estamos seguros que con este ejercicio lo vamos a bajar.



¿Cuánto bajaría?

Soñamos con bajarlo en medio billón, hacia allá apuntamos. Hay hay que actualizar toda la información, tenemos casos concretos como el del fondo de pensiones del Senado, el Senado nos cobra gente que nunca ha trabajado con el departamento; hay gente que ya ha fallecido.



¿Hoy cuál es la mayor fuente de ingresos?

La cerveza, 155.000 millones de pesos; desde el 2012 nos ha venido dando la mano, por el precio ha entrado a sustituir al aguardiente; no obstante, ya vimos un cambio de tendencia, creemos que el Código de Policía tuvo un impacto fuerte en el consumo, la cerveza crecía casi al 10 por ciento y esta vez lo hizo al 2,0 por ciento. Los licores nacionales y extranjeros repuntaron, 215.000 millones, una cifra nunca antes vista; luego tenemos el impuesto a vehículos y registro.



¿Seguirán los embargos a morosos?

Seguiremos trabajando fuertemente en cultura tributaria, de eso depende el desarrollo del departamento. Aquí todos ponen.



¿Cuáles son los retos para este 2018, aparte de bajar el pasivo pensional?

El pasivo es el gasto más fuerte en funcionamiento; reto, ayudar a ILV a que se vuelva empresa líder en el departamento; el fortalecimiento de los ingresos, tenemos 300.000 vehículos que no están pagando impuesto y vamos por ellos, ya arrancamos con 8.970 embargos y vamos a continuar, estamos recaudando casi que el 50 por ciento de la renta, son entre 50.000 y 60.000 millones de pesos porque no son de alta gama.



¿Cómo se avanza con el cumplimento de la Ley 550?

Ya el departamento tiene unos pasivos exigibles de 120.000 millones que nosotros alcanzamos a pagar alrededor de 60.000 millones en la vigencia del 2017 que van ir afectando ese saldo que debemos. Otro reto será la depuración de los procesos judiciales en contingencia, 250.000 millones debemos, pero lo estamos depurando y bajando, no debemos toda es plata, para ir cerrando la Ley 550; es una contingencia que tenemos y que debemos pagar a quien debamos.



¿Cuánto se pagará en este 2018?

Previsto 102.000 millones de pesos para pagar contingencias porque los pasivos ciertos y exigibles quedaron fondeados todos al cierre del 31 de diciembre del 2017, tenemos cuatro años para pagar lo que debemos de contingencias y para amortizar parte de la deuda del sector de salud No POS que es un problema del Gobierno Nacional que han heredado los entes territoriales, tenemos una deuda alrededor de 300.000 millones de pesos, de los cuales 180.000 aporta el departamento con recursos propios. Ese otro reto, ir saneando la deuda de salud y liberar cargas del financiamiento.