En este año, bicicarriles a lo largo de 15 kilómetros en Cali

Seis tramos de la infraestructura vial de Cali tendrán demarcaciones y señalizaciones, tanto vertical como horizontal.

En total, sumarán 15,13 kilómetros y responderán al proyecto que desde el 2016 viene planteando la secretaría de Infraestructura de la capital vallecaucana, con estudios de la Universidad del Valle. El propósito es habilitar carriles exclusivos para los ciclistas en la ciudad, luego de que ya se sacó la licitación pública. Las obras serán contratadas por el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle (CDAV). “El municipio de Santiago de Cali, en su calidad de socio del CDAV Ltda, la Administración le solicitó apoyo en la ejecución de la señalización de la red de cicloinfraestructuraprevista en el Plan de Desarrollo 2016-2019”, dice.



En este proyecto aparece la calle 70, como uno de los tramos más largo de la iniciativa que ya tomó forma con diseños ajustados para impulsar las obras programadas para este año y que durarán cinco meses. El primero corresponderá a la preconstrucción.



Este tramo de la 70, por el barrio Calima, será de 9,30 kilómetros, en sentido norte-sur y sur-norte. Estará comprendido entre el río Cali y la carrera 7L para conectarse con otro tramo, de 94 metros más, sobre la carrera 1D, entre calles 70 y 73A. Esta es la zona que cubre un sector del barrio Petecuy, en el oriente.



Como lo anunció EL TIEMPO, hace dos años, otro de los corredores para carriles de las ciclas será realidad en este 2018 sobre la calle 34 Norte entre las avenidas Segunda y Tercera. Tendrá sentido de oriente a ocdidente y viceversa, abarcando 65 metros.



En este proyecto, la tradicional calle Quinta está presente con un kilómetro y 30 metros de bicicarriles demarcados para conectarse con el corredor del MIO, pasando por los cruces con la carrera 44 y continuando hasta la carrera 52, en el sur. Tendrá sentido de norte a sur y al contrario.



No obstante, la propuesta planteada en el 2016 señalaba en un comienzo 25,7 kilómetros, cuyos estudios y diseños estuvieron a cargo de la Universidad del Valle para que luego se aprobaran seis de los siete tramos. El sexto es el de la 70 que se divide en dos frentes.



Otro tramo es el de la carrera octava, arrancando en la calle 25 hasta la calle 15. Los ciclistas que transiten por allí lo harán en sentido de oriente a occidente.



El último tendrá dos kilómetros y estará en la calle 48, partiendo de la carrera 80 hasta la carrera 86, por El Ingenio, en el sur.



Esta apuesta empezó con los diseños y los estudios técnicos de la Univalle. Los realizó el grupo de investigación de Tránsito, Transporte y Vías, de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, que ha estado a cargo de Ciro Jaramillo, con PhD en Optimización y Explotación de los Sistemas de Transporte, de la Universidad Politécnica de Valencia (España). Univalle firmó un contrato interadministrativo de unos 300 millones con Infraestructura del municipio.



El investigador ha sostenido que el uso de la bicicleta trae agilidad en las vías, beneficios para la salud y disminuye la contaminación. Aparte de eso, la comunidad creciente de usuarios de bicicletas afirma que esta constituye una alternativa amigable y más funcional que otros medios de transporte. “Sin embargo, los peligros a los que se enfrentan las personas que usan bicicleta para movilizarse por la ciudad son muchos, como la falta de ciclorrutas, o el mal estado de las mismas, los robos, y la poca educación por parte de los conductores de automóviles, motos y las mismas bicicletas”.



Así mismo, la Universidad del Valle recalcó que los diseños y los estudios incluyeron recomendaciones de iluminación en zonas de carriles mixtos para evitar que los ciclistas sean arrollados.



Todo este trabajo, de acuerdo con la misma Secretaría de Infraestructura municipal, ha tenido como meta crear todo un complejo vial para los más de 200 mil ciclistas que circulan por Cali y que, a través de algunas asociaciones como Cicloamigos y EnbiciArte que han venido reclamando espacios seguros para la movilización en dos ruedas sin contaminar el aire.



A su vez, estas asociaciones, así como el Observatorio de la Cicla y del Peatón han estado alertando en los últimos años sobre esta necesidad para que no sigan más ciclistas que terminan heridos o muertos. Cada día, cuatro ciclistas sufren contingencias de tránsito en Cali lo que da un promedio anual de más de 1.430 pedalistas involucrados en colisiones o arrollados.



Hoy, ser ciclista en la ciudad es todo un reto, no solo por no contar con una infraestructura adecuada, porque de 340 kilómetros planteados en un Plan Maestro de hace 13 años, solo hay 30,7 kilómetros.



CALI