'En esta Administración se entregarán las 13 nuevas obras'

El secretario de Infraestructura, Marcial Quiñones, piensa que la formaleta que cubre el puente curvo que se levanta a la altura de la calle 23 con avenida 2 norte no debe terminar en cualquier rincón. La idea es que, después de todos los problemas que generó armarla, se pueda exhibir en algún punto de la ciudad, una vez se quite para dejar ver ese puente de concreto con escalinatas cuya construcción en medio del Parque Lineal del Río Cali ha resultado más complejo de lo que se pensaba.

Antes de que termine este primer semestre del año se dará al servicio el Parque Lineal Río Cali y el Corredor Verde, dos obras del paquete de las 21 megaobras que quedaban pendientes; la prolongación de la avenida Circunvalar también se concluirá, pero no antes de diciembre, y se retomarán los trabajos en la vía a Pance, otras dos megaobras planteadas hace una década y que aún están sin concluir.



Pero en el caso de la vía a Pance, se avanzará solo hasta un 70 por ciento porque el presupuesto no alcanzará. Y se buscan recursos con el Invías para el hundimiento de la 70, para aliviar la congestión en el norte de la ciudad.

El Alcalde pasa todos los días por las obras, me respira en la

Quiñones dice que, por fin, los problemas técnicos y jurídicos que se presentaron con estas obras se han superado, mientras se muestra confiado en que las 13 obras propuestas por la actual Administración Municipal, blindadas en materia presupuestal, no tendrán esos inconvenientes.



“Lo que pasó con las megaobras, por el tiempo que tuvieron, fue una mala formulación de los proyectos, no se adjudicaron de forma adecuada, más diseños mal ajustados que llevaron a los retrasos", dice el Secretario, quien reconoce que con las fechas de entrega de las megaobras se ha equivocado.

Marcial Quiñones, Secretario de Infraestructura de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga/CEET

La obra de arte

Al mismo contratista que le adjudicaron el Corredor Verde le adjudicaron el Parque Lineal Río Cali, así que se dividieron el trabajo. En este caso se han tenido inconvenientes, pero técnicos.



“Con la forma de la bendita escalinata no calcularon el tiempo; el puente recto, el que queda a la altura de la Torre de Cali, lo hicieron casi en un mes; pero el puente cuervo, que es una obra de arte, todo eso que la gente ve organizado es solo un esqueleto, es la formaleta, ese no es el puente. Entonces, pagar todo lo que se pagó por esa formaleta para fundir el puente y luego quitar esa formaleta que, ahora no sabemos dónde ponerla, es la cosa más triste que hay. Estoy pensando en ponerla por La Tertulia, para que la gente lo vea, parece una obra de arte”, dice Quiñones.



“Lo otro es que los ladrillos del Parque no son comerciales, hay que encargarlos, los tienen que diseñar y darles en la quema unos colores que van degradándose; si no da la gama, hay que volverlos a quemar y en la cantidad que se necesita, eso se convierte en un problema; más la pega del ladrillo, tiene que hacerlo un obrero especializado, por las curvas diseñadas. Es una obra hermosa, una obra de arte, pero tiene todas las complicaciones del mundo”, agrega el Secretario.



La semana pasada, por la Torre de Cali, montaron el puente lineal, pero se olvidaron de las personas con movilidad reducida y la pendiente no era la reglamentaria, sí que hubo que demoler.



“Eso es responsabilidad del contratista, él asume el costo, pero tiene la presentación de que están haciendo y están demoliendo”, advierte Quiñones.



Pero ya están en la parte final, la meta es terminarlo en mes y medio.



“Yo quería darlo al servicio porque, prácticamente, ya está terminado, pero como le crearon una montaña entre la vía y el Parque, eso genera como un corredor cubierto y al otro lado se pueden esconder y atracar a cualquiera, y falta alumbrado público. Megaproyectos dijo que en mes y medio lo entregaba. Prefiero darme la pela y esperar”.



Pero hay otro problema más grave.

“Cuando hicieron el diseño del Parque, ahí esta el puente de la 21 entra la 2N y la 4N, todo el mundo suponía que ese puente no tendría problema. Sucede que las barandas que diseñaron los holandeses son muy bonitas, pero muy pesadas, 300 kilos cada una; hicieron el cálculo de la estructura y ya no resistía, hubo que quitar hasta los recorrido del MIO por ahí. Vamos a terminar el Parque, lo vamos a dar en servicio, pero nos vamos a quedar con la culebra de que tenemos que hacer el puente, debimos empezar en febrero, pero como ese sector es tan sensible en movilidad, une el oriente con el norte, cerrarlo significa todo el lío del mundo”.



La secretaría de Movilidad pidió un Plan de Desvíos, se espera que esta semana lo apruebe para empezar con el puente.

El Corredor Verde

Todo el Corredor, desde la 70 hasta la 27, quedará listo a finales de este semestre. En el primer tramo, entre la 70 y la 44, hubo que ajustar los diseños y resolver los problemas de la parte de redes. Al contratista le dieron 15 días para terminar.

Yo les tengo retenidos alrededor de 3.000 millones de pesos y no se los voy a pagar, hasta que no vea que la obra, realmente, se va a terminar

“Estamos en un punto en que el contratista, por inversión, no tiene más de 300 millones de pesos para terminar la obra que va en un 54 por ciento, ya compraron los equipamientos, pero hasta que no los instalen no puedo decir que está en un 90 por ciento. Yo el año pasado dije que en enero terminarían, pero no fue así. Ya nos vimos abocados a sancionarlos, tienen un proceso sancionatorio de alrededor de 900 millones de pesos, pero si el contratista es malo y yo le monto de una vez 900 millones no termina y, si no lo hace, tengo que cancelar el contrato y si lo cancelo ya no serán dos meses, sino un año”, dice el secretario de Infraestructura.



El segundo tramo, entre la 44 y la 27 no tiene problema, presenta un avance del 90 por ciento.



La prolongación de la Circunvalar

“El mismo problema, un contratista malo, yo trabajé en las megaobras y ahora soy secretario de Infraestructura, casi 10 año después y todavía no terminan esa obra, el contratista resultó de lo peor que hay”, dice el secretario de Infraestructura.

“Teníamos que sacar una licitación para ajustar los diseños, el contratista no cumplió, esos contratos estaban no solamente ligados a hacer la obra, sino a hacer los diseños. El próximo mes me entregarán el diseño de lo que falta, es el puente entre la 73, hay un tramo como de 30 metros de un puente; luego, bajamos por ahí a la 80 y a la 5, ahí termina la obra”.



Ese tramo demora unos seis meses, más los dos meses y medio del diseño.



“Nosotros tenemos la plata para hacerlo, antes de noviembre ni pensar en terminarla. Desembotellará a Cali, por lo menos hacia el oriente. Mitiga mucho la situación de la gente que viene y tiene que coger la 70 para salir ahí al Siquiátrico, donde confluyen la 5, la autopista y la 70. Si nosotros sacamos todo el flujo que va a coger la 70 y los sacamos a la 80, se acaba ese nudo”.

Se avanzará en Pance

La ampliación de la vía a Pance se paró por orden de Quiñones. Se plantearon dos carriles, ciclorruta, más el corredor peatonal y así se hacía, pero a la altura de las fincas de las familias Velasco y Garcés ajustaron el proyecto y se estrechó la vía. Así que tuvieron que negociar los terrenos para cumplir con las especificaciones que se traía.



De esa negociación se encargó el propio alcalde Maurice Armitage.



“En 20 días estamos libres y continuaremos con los trabajos, si nos va bien, a finales del año tenemos, por lo menos, un 70 por ciento del tramo ya terminado y la parte final miraremos, porque, presupuestalmente, ya no nos daría el dinero porque ese sector es muy costoso”, dice el Secretario.

El hundimiento de la 70

Pero no solo se han diseñado obras para descongestionar el sur, con el hundimiento de la 70, en el puente de Sameco, se espera mejorar la circulación en el norte, donde también se forma un nudo.



“Vamos a hacer una vía de tres pisos; el puente de Sameco lo dejamos en la parte superior, al centro hacemos una glorita que distribuirá el flujo al oriente, al centro y al norte, y, por la parte inferior, pasa la 70, sola ella viene directa y sale hacia la avenida sexta”, explica Quiñones.



“Solo podemos intervenir hasta la mitad del puente porque después ya es jurisdicción de Yumbo, entonces le solicitamos a Invías y al Ministerio que nos asignara el recurso que falta, que no podemos invertir nosotros para poder complementar la vía”.



Esta obra demandará 45.000 millones de pesos, la municipalidad tiene 20.000 millones; se estima que la construcción tardará 10 meses, pero se necesitan todos los recursos para ejecutarla. Como está vigente la Ley de Garantías, por la campaña electoral, hasta que no llegue junio no se podrá avanzar.



Pero ya se entregó el diseño al Invías, por orden del ministerio de Transporte, para que lo estudie y prepare la asignación de transferencia que harían al municipio para cuando termine la Ley de Garantías.



Esta Administración se ha comprometido con 13 nuevas obras cuyos diseños tardarán unos siete meses.



“El Alcalde priorizó las obras, de las 13 obras programadas ya iniciamos la ampliación de la Cali-Jamundí de 3,5 kilómetros, desde la 100 a la 127, aliviará el tráfico hacia el sur; en el sur también está la 100 con 25 que la sacaremos a licitación en junio porque estábamos en ajuste de diseños; y está la prolongación de la Ciudad de Cali, ya hicimos el acta de inicio, ya empezó”.



Estas obras se programaron para terminarlas en diciembre, si el clima ayuda, excepto la 100 con 25 que se entregará en mayo o junio del 2019. A este paquete hay que sumar la vía a Cascajal, 3,5 kilómetros que desembotellará el corregimiento de El Hormiguero.

Con las nuevas obras los contratistas fueron bien escogidos, tienen experiencia y yo se que pueden cumplir y, económicamente, están bien

“Estas obras se hicieron condicionadas a que la persona tenía que tener un capital, les pedimos una carta de crédito para que en cualquier circunstancia, si no se les puede pagar a tiempo, ellos tengan el capital suficiente para no parar la obra”.



El resto de obras corresponden a una ciclorruta de 104 kilómetros; la reparación de 25 puentes; los dos tramos de la Vuelta de Occidente, el tramo uno que se revivió luego de estar parado tres años y medio por un permiso de la Anla.



“Nosotros sacamos la licencia, el otro tramo está en estudio y diseño, ya se adjudicó el diseño que tomará tres meses, esa es una obra de cuatro meses. Todas esas son obras que se entregarán en esta Administración”, dice Quiñones.