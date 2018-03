En el Valle repuntaron las ventas al exterior

El ácido cítrico, con una variación positiva en sus ventas del 118,7 por ciento, junto a los neumáticos con una variación del 111,4 por ciento y los desperdicios y desechos de cobre con un 87,8 por ciento fueron los productos exportados por el Valle que mayor dinamismo registraron en el primer mes de este año.

Entre los 10 principales productos exportados por el departamento en enero pasado figuran también el café sin tostar y sin descafeinar con un repunte en el valor de las ventas del 54,3 por ciento; papeles y cartones sin fibra presentaron una variación del 50,7 por ciento y los medicamentos para uso humano del 19,4 por ciento.



El valor de las exportaciones de bombones y caramelos, por el contrario, cayó 57 por ciento; los acumuladores eléctricos de plomo 15,1 por ciento y las smart cards, un 8,5 por ciento.



Pero, las exportaciones totales crecieron un 7,3 por ciento frente a enero del 2017, el Valle reportó ventas por 135 millones de dólares; el año pasado el valor de las exportaciones en esta región cayó 4,8 por ciento. Si se descontara el valor exportado a Venezuela, el incremento en enero pasado sería del 12,3 por ciento.



“Los datos son buenos porque muestran que la economía de las exportaciones en el Valle va en aumento, es una buena señal, sobretodo porque no podemos olvidar que nuestro principal socio comercial se apagó desde hace más de cinco años, Venezuela desapareció, y los otros se han estancado un poco, caso del Perú y Ecuador”, dijo el director Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Icesi, Julio César Alonso.



A nivel nacional, las exportaciones crecieron en enero 14,6 por ciento; sin petróleo y sus derivados, aumentaron un 26,9 por ciento frente al mismo mes del 2017.



Los 10 principales productos exportados por el Valle en el primer mes de este año, incluida el azúcar, representaron el 46,4 por ciento del total de las ventas externas del departamento.



Ecuador fue el destino donde los empresarios vallecaucanos vendieron más, seguido de Chile y México, mientras el mercado venezolano continúa deteriorándose. Las exportaciones al vecino país cayeron 61,9 por ciento, de acuerdo con el análisis realizado por la Cámara de Comercio de Cali.



El Valle, después de Bogotá, fue la región que más productos con alta intensidad tecnológica incorporada exportó, reportó ventas por 57,6 millones de dólares en enero pasado. Después se ubicó el Atlántico.



“También es una buena noticia que no nos haya hecho daño la caída de la tasa de cambio en el primer mes; si bien no es mucho, pues no es despreciable la tasa y no afectó al Valle, son buenas señales; hace que nuestra economía no dependa de la demanda interna, sino también de lo que ocurra por fuera del país y eso la hace más resistente a las crisis”, señaló el director Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Icesi.