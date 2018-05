Duque ganó en el Valle, pero Fajardo se quedó con CCali

En esta primera vuelta presidencial el gran ganador en el Valle del Cauca fue el Centro Democrático con su candidato Iván Duque. Ganó en 29 de los 42 municipios, pero no triunfó en Cali.

La segunda fuerza más votada fue el partido Verde de Sergio Fajardo, concentró el 28,62 por ciento de los votos en esta zona del país. Aunque solo se impusieron en cuatro municipios, ganaron en Cali, una de las plazas más apetecidas y donde está la mitad de los votantes.



En la capital del Valle el gran triunfador fue Fajardo, escrutado el 100 por ciento 4.282 mesas instaladas, sacó 283.146 sufragios, el 32,51 por ciento de las preferencias.



Fajardo también fue el elegido en Buga, Palmira y Jamundí, tres ciudades intermedias fuertes en el Valle, lo que explica su alta votación.



Duque, en Cali, consiguió 246.460 votos, el 28,30 por ciento del total contabilizado.

Petro contabilizó 229.929 sufragios, se quedó con el 26,40 por ciento del total de la votación.



A nivel del Valle Fajardo también fue el segundo más votado, concentró el 28,62 por ciento de los sufragios.

Como siempre, la gente corría a última hora, para tratar de votar antes de las 4:00 p.m. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO



La tercera fuerza fue la Colombia Humana de Gustavo Petro, quien arrasó en Buenaventura, Florida, Pradera, Candelaria, Yumbo, El Cerrito, Guacarí, Bugalagrande y Zarzal.



Yumbo, a nivel histórico, se ha inclinado hacia la izquierda; los resultados en Buenaventura tampoco sorprenden, en las pasadas elecciones para Congreso el mayor elector fue el Polo con Alexander López, quien estaba con Petro, pese a que su partido estaba con los verdes.



El gran perdedor fue Germán Vargas, quien contaba con el respaldo de Cambio Radical y la U, el partido donde militan el senador Roy Barreras y la gobernadora Dilian Francisca Toro, la mayor electora en el Valle del Cauca.

La jornada electoral fue tranquila, y mientras se votaba se aprovechó para sacar a la mascota. Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO

La jornada electoral

El delegado de la Registraduría, Carlos Alberto Torres Luna, entregó un parte de tranquilidad durante la jornada electoral.



Los únicos inconvenientes se presentaron en la zona de El Naya, pero se superaron.

“El sábado el helicóptero no pudo aterrizar con los kits electorales que iban para Nicolás Ramos Hidalgo y La Playa, en el Alto Naya, pero el domingo salió a las 5:30 a.m. y a las 8:00 a.m. se abrieron las urnas”, dijo el Delegado.



En Cali, pese a los derrumbes presentados en el corregimiento de La Elvira, como consecuencia del invierno, se habilitó el paso peatonal para que los electores pudieran cumplir su cita con la democracia.



La Armada, el Ejército y la Policía hicieron presencia en los 42 municipios del departamento, sin reporte de ninguna novedad.



La secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Noralba García, dijo que se registraron dos capturas por delitos electorales en Palmira.



“En el puesto de mando unificado el departamento del Valle solo se reportó un delito electoral en la zona rural de Palmira donde se detuvieron dos personas, por supuesto pasa a investigación de la Fiscalía”, dijo la funcionaria.



Había inquietud por la zona rural de Buenaventura y Jamundí, municipios que estaban en riesgo electoral alto y medio. Pero estuvieron cubiertos con el Ejército y en la zona urbana por la Policía.



El subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz de Cali, Felipe Botero, dijo que a través de su organismo, junto a CTI y la Sijín, de las 227 personas que hacían parte de las bases de datos de desaparecidos del país y que se encontraban registrados para votar en distintos puestos de votación, lograron identificar a 10 que habían aparecido, pero no habían llevado a cabo el proceso de acta de supervivencia.



El secretario de Seguridad de Cali, Rodrigo Zamorano, anunció que en todos los colegios, cuyas sedes fueron utilizadas para cumplir con este proceso electoral, habrá clases hoy lunes.