En el Día de la Mujer, siguen las agresiones contra ellas

08 de marzo 2018 , 07:05 a.m.

El Gobierno departamental manifestó su rechazo e indignación frente a la situación que vivió una menor de 13 años en Tuluá, víctima de abuso sexual, lo que generó en las últimas horas una asonada en el barrio La Inmaculada de ese municipio.

“Se trata de una niña que fue abusada por una persona del municipio y, aparentemente, fue ‘vendida’ por sus mismos padres, esto realmente es doloroso. Lo rechazamos profundamente y llamamos la atención a la comunidad en general para que protejamos a nuestros niños niñas y adolescentes, que en este momento pueden ser víctimas inclusive hasta de sus propios padres”, dijo la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Luz Adriana Londoño.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el abusador les entregó medio millón de pesos a los familiares de la menor para que no lo denunciaran, pero la niña intervino y los vecinos se dieron cuenta de lo sucedido, atacaron el vehículo del hombre y tuvo que intervenir la Policía.



Mientras las autoridades adelantan el proceso de judicialización en este caso, que inicialmente vincula a dos familiares de la niña y un particular, la víctima permanece en un centro asistencial de Tuluá.



“En este momento la niña se encuentra atendida en el hospital de Tuluá, se le activó la Ruta, se le brindó la atención necesaria y la verdad es que la niña está estable en el momento. Además, se le está dando atención psicosocial, pero es muy triste, lamentable lo que está sucediendo”, dijo la funcionaria.



A esta situación se suma el asesinato de Rosileny Huertas Gómez, a manos de su excompañero sentimental, en una situación ocurrida en zona industrial de Yumbo.



“Tiene todas las características de un feminicidio, al parecer el señor ingresa al lugar de su trabajo, hace un mes ella había decidido separarse y él no lo aceptó, motivo por el cual empieza la persecución”, señaló la funcionaria con base en la información recibida por la Ruta de Atención a Víctimas.