A veces, uno tiene que mostrar los colmillos: Fenalco

Las ventas del comercio no reaccionan. El presidente nacional de Fenalco, Guillermo Botero, insistió, desde Cali, en la necesidad de bajar las tasas de interés para mover el consumo.



Y le dijo al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que se atreva a dar el paso.

El Ministro le pidió a la Superintendencia Financiera realizar un estudio sobre la posibilidad de modificar el cálculo de la tasa de usura, no de la fórmula.



El problema es que el efecto de la caída de las tasas por parte del Banco de la República tarda mucho en sentirse en los crédito de consumo.



La tasa de usura se mantiene constante durante tres meses, lo que piden los comerciantes es que sea mensual.



“El Ministro ha hablado de revisarlo mensualmente, pero no se ha atrevido a dar el paso, así sea para amenazarlos. Uno, a veces, tiene que mostrar los colmillos. Y si no lo hace, se acaba este Gobierno y no pasa nada y puede que tenga efectos en el largo plazo; Keynes decía: En el largo plazo, todos estamos muertos”, dijo Botero.



“Necesitamos las medidas ya, para recuperar la economía del 2017 y el primer semestre del 2018, el segundo semestre del 2018 es problema del nuevo Presidente”, agregó el dirigente gremial.



Hoy, la tasa de usura se calcula en 1,5 veces más sobre el interés bancario corriente. “El Ministro va a hacer un estudio, pero no para bajarlo del 1,50 al 1,25”, señaló Botero.



Por un mejor semestre

“Pese a un primer semestre difícil, el comercio sigue trabajando por mejorar las ventas, haciendo promociones, intensificando todas las estrategias. Esperamos un mejor segundo semestre, la ciudad se activa más, viene el CaliExposhow en septiembre y la Feria en diciembre, somos optimistas de que la situación mejore”, dijo la directora de Fenalco Valle, Gladys Barona.



“El comercio viene presentando una reducción en ventas, un 15 por ciento en relación con el 2016, pero somos imaginativos, tenemos una región llena de oportunidades, esperamos que el entorno nacional macroeconómico mejore, que las inversiones prometidas por el Gobierno con el posconflicto, se vea, al igual que toda la inversión basada en el aumento de la reforma tributaria”, agregó la dirigente gremial.



Los subsectores más golpeados son los almacenes de cadena, supermercados, textiles y confecciones y automotores, según Fenalco.