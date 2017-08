En cementerio de Cali enseñan a los niños a cuidar el medio ambiente

13 de agosto 2017 , 08:35 a.m.

13 de agosto 2017 , 08:35 a.m.

Una escena poco habitual se ve en algunos rincones del Camposanto Metropolitano del Norte, pues un grupo de niños, felices y sin temor, comparten piso con aquellos que ya no están en vida, mientras disfrutan de un show de títeres que les enseña cómo cuidar el ambiente.

Esta actividad llamada ‘Planeta Mio’, según el sacerdote Jorge Tulio Cardona, se hace para “sensibilizar a los niños y explicarles que acabar con la vida no es solo matar a alguien, es contaminar un río, talar un árbol, usar sprays que dañan la capa de ozono, entre otras cosas. Hay una guía que es una cartilla la cual tiene actividades, que ellos van realizando, por estaciones, en distintos lugares del cementerio”.



Así es como Sara Murillo, de 7 años, aprendió que “hay que reciclar porque eso ayuda a que el mundo sea saludable. Si uno crece y tira la basura por ahí, el medio ambiente pierde energías”.



El psicólogo, Juan Galvis, dijo que “esto se ha hecho con niños de colegios arquidiocesanos y con hijos de trabajadores. También sensibilizamos sobre la muerte y que no vean esto como algo terrorífico”.



El padre agregó : “Ellos se mueven naturalmente por el cementerio y descubren que aquí no solo se viene a despedir a un ser querido, se puede venir en actitud de encuentro con todo aquello que hace parte de la naturaleza”.



PLANETA MIO se hace una vez al año y se quiere replicar en los otros camposantos. ALGUNAS actividades consisten en sembrar plantas y aprender sobre el reciclaje.

Las 'Flores de muerto' para tener abono

Saber qué pasa con las flores que los visitantes dejan en el cementerio es una de las inquietudes de quienes van al lugar.



Esta inquietud se la resuelven a los menores en sus visitas al Camposanto.

La asistente ambiental de Camposanto, Tifanny Ramírez, explica que una vez se descomponen “los residuos los volvemos abono orgánico, porque no queremos que estos se conviertan en una tonelada más de basura en el año

”.Por ejemplo, agrega Tifanny, “

En dicha planta se cumple el proceso, que dura dos meses, y se produce el abono, que se usa para sembrar nuevas plantas FACEBOOK

TWITTER

También se reciclan las botellas y las tapas que dejan los visitantes en las basuras del espacio.



“Otra cosa que hacemos es usar el lombricultivo, una de las mejores formas de producir abono en el mundo”, anotó la asistente ambiental.





CALI