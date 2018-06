En calma, comicios en Valle con potencial de 3,4 millones de votantes

17 de junio 2018 , 10:10 a.m.

Avanzan sin contratiempos las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, en el Valle del Cauca. Así lo señalaron el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro.

Uno de los delegados de la Registraduría departamental, Carlos Torres, dijo que en el Valle del Cauca no se han reportado situaciones de orden público, al tiempo que señaló que en esta región, el potencial electoral es de 3'476.616 ciudadanos en 1.042 puestos de votación repartidos en 9.287 mesas. El potencial de mujeres supera 1,8 millones y de hombres, 1,6 millones.



Añadió que hay 62.310 jurados en todo el Valle del Cauca. Sobre denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales en el departamento, en la primera vuelta, dijo que la Fiscalía ha venido interveniendo y se indicó que sobre tachones y enmendaduras en el formulario E-14 no se encontraron anomalías. Aseguró que los jurados que tuvieron problemas con el registro de este formulario y recibieron, de nuevo, una inducción.

Con respecto a otra denuncia que hablaba de la existencia de por lo menos 3.000 cédulas de personas fallecidas que aparecen aún aptas para votar y que están dentro del censo que se tuvo en cuenta para la pasada vuelta electoral, el delegado de la Registraduría del Valle indicó que en ese potencial eran 51 personas que murieron. Aun así, dijo el funcionario, "de esos 51 occisos ninguno votó, corroborado", dijo el delegado a EL TIEMPO.



Señaló que este sábado 16 de junio, el Fiscal 3 delegado ante el Tribunal de Cali para investigar esta segunda denuncia indicó que por ahora no hay un pronunciación y que está en etapa de indagación. El fiscal aseguró también que la Sijín no está dentro de la investigación, no hay extranjeros involucrados en esta elección ni tampoco se ha comprobado voto alguno por parte de las personas fallecidas que aún aparecen en el censo electoral, cuyo último corte o cierre fue el 27 de abril pasado.



El registrador dijo que es casi que imposible pensar que en tiempo tan corto hayan muerto unas 3.000 personas en el Valle, como aparece en la denuncia.



El viernes pasado, un colectivo de mujeres hizo un plantón en la Registraduría y le solicitó al delegado Torres velar por la transparencia del proceso. El funcionario respondió que hay garantías.



Así mismo, rige la ley seca en todo el país a partir de las 6 p. m., del sábado 16 de junio hasta las 6 a. m., del lunes 18 de junio.





