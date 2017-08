'No se está persiguiendo a personas con polarizados': alcalde Armitage

22 de agosto 2017 , 09:59 a.m.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, precisó este martes que no se está persiguiendo a los ciudadanos con polarizados en sus vehículos y que los controles que se vienen realizando tienen que ver taxis para evitar acciones de delincuentes.

Así, le salió al paso a la polémica desatada desde el viernes pasado por redes sociales cuando se anunciaron estrictos controles.

"No estamos persiguiendo en Cali a la gente que tenga su polarizado, estamos persiguiendo a los delincuentes. La gente puede estar tranquila en eso ... Yo sería el primer perjudicado, mis hijas tienen polarizado", dijo.

Pido excusas a los caleños porque un funcionario imprudentemente dijo que los polarizados se van a quitar, eso no es verdad @MauriceArmitage pic.twitter.com/mmCchrgdn0 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) 22 de agosto de 2017

La situación había generado malestar precisamente por el tema de seguridad. Entre las quejas se tenia que precisamente el polarizado evita que los delincuentes miren cuántas personas viajan, si va un conductor solo, si lleva paquetes o computadores portátiles en los asientes, entre otros reclamos.



Precisó que "la gente puede estar tranquila con eso, no se va a perseguir a la gente de bien, todo el mundo tiene que estar tranquilo con eso. Esto no se trata de echar reversa porque no habíamos tomado ninguna medida, estamos aclarando unas declaraciones de un funcionario".



