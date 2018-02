En Cali han habido 298 víctimas por balas perdidas, dice investigación

24 de febrero 2018 , 09:00 a.m.

De las 1.565 víctimas de balas perdidas en el país en los últimos 27 años, el 19,04 por ciento de los casos se registraron en Cali según una investigación, realizada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

De las 298 víctimas reportadas en la capital del Valle entre 1990 y 2017, 141 personas perdieron la vida: un 47,31 por ciento. Catalina Zapata y Sebastián Uribe, investigadores del Cerac, señalaron que en Cali la incidencia de este fenómeno ha afectado principalmente a mujeres y menores de edad, en un 69 por ciento.



“Este es el tipo de violencia más indiscriminado e injusto. Lo que más nos impacta es la cantidad de menores y más comparándolo con la proporción de menores en el país. El porcentaje es mucho mayor”, aseguraron.



En el 2016 se presentaron 14 casos de balas perdidas que afectaron a menores de edad, 17 mayores y 9 casos donde se desconoce la edad de la víctima. En el 2017 se registraron 12 víctimas menores, 7 mayores y 2 desconocidos.



Además, de los 21 casos registrados 14 correspondieron a mujeres y 7 a hombres. Para los investigadores, entre las hipótesis que explican la mayor incidencia de menores de edad como víctimas está que los niños tienden a jugar en la calle en los sectores más vulnerables.

Las balas perdidas son una preocupación en las zonas de ladera Foto: Johan López / Archivo / El Tiempo

“Para confirmarlo necesitaríamos un estudio estadístico mucho más riguroso, pero esa podría ser una hipótesis de por qué son más vulnerables los menores”, afirmaron.



Según Zapata y Uribe, este tipo de informes se realizan anualmente para darle insumo a los gobiernos municipales, departamentales e incluso para el Nacional.



“La política pública tienen que ir orientada a identificar con más ganas quiénes son los victimarios. En el principal causante de este tipo de hechos tenemos victimario desconocido, porque las autoridades no tienen información del victimario”, señalaron.

En Cali, uno de cada tres casos está asociado al fenómeno de las pandillas. “El 31 por ciento fue en medio de riñas entre grupos de violencia juvenil organizados. Esto es mayor de lo que pasa a nivel nacional, que está en 18 por ciento. Esto da una idea de a dónde dirigir las políticas públicas en seguridad”, sostuvieron los investigadores.



A su vez indicaron que el flagelo ha experimentado una tendencia a la baja en Cali



De acuerdo con el reporte, el último año se registró un descenso en la incidencia de este tipo de hechos.



Según afirmaron Zapata y Uribe, en 2016 se presentaron 40 casos de balas perdidas en Cali, con 9 víctimas mortales, mientras que en 2017 se reportaron 21 casos, con 11 muertes. Un descenso del 47 por ciento, superior incluso al promedio nacional donde se pasó de 176 casos en 2016 a 114 en 2017, una disminución del 35 por ciento.

“Pese a eso Cali siempre ha estado encabezando el top cinco de ciudades con este tipo de hechos en el país, seguido de Barranquilla. Los otros puestos varían entre Cartagena, Medellín y Bogotá”, aclararon.



Para Pablo Uribe, subsecretario de Políticas de Seguridad de Cali, que se presente una disminución en los casos entre 2016 y 2017 demuestra que el trabajo de las autoridades está bien encaminado.



“Hay que seguir el trabajo que se está haciendo con las pandillas, por ejemplo. Se trabaja con enlaces en los territorios, para tratar de romper esas violencias. Una pandilla asesinaba a un miembro de otra pandilla y los de ese pandilla se intentaban vengar, por lo que el ciclo se repetía”, aseguró.

Las balas perdidas causan temor en la ciudad Foto: Archivo EL TIEMPO



Según el funcionario, programas como el de Tratamiento Integral de Pandillas, a cargo de Cisalva, han contribuido a esa disminución de la violencia, pero no son los únicos responsables.



“Es parte de la explicación de violencia y criminología, no hay una sola explicación. Ahora las bandas se cuidan más de ejercer la violencia, porque las autoridades son cada vez más asertivas al investigar y ellos no quieren aparecer en nuestros radares con hechos violentos”.

Por su parte, Héctor Hugo Montoya, Personero de Cali, señaló que una forma de disminuir los casos es fortalecer las acciones preventivas y que los caleños tengan el compromiso de evitar resolver sus diferencias por vías de hecho o violentas.



“Se debe comprender y valorar la vida de todas las personas, además de la importancia que tiene el respeto a los derechos de todos”.



Para Rubén Darío Gómez, del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, no se trata de balas perdidas sino de ‘vidas perdidas’, las mismas que deberían despertar la solidaridad de los caleños.



“No son solo las familias de las víctimas las que están sufriendo ese dolor, debería ser toda una comunidad a la que le debe doler la muerte de sus niños, adolescentes y sus mujeres. Los sectores más vulnerables son los que siguen poniendo las víctimas”, señaló.



Según expresó Gómez, en la ladera y el oriente de Cali aún es fácil conseguir armas y municiones, por lo que las autoridades deberían hacer un esfuerzo más decidido para restringir dicho mercado.



CALI