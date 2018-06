Emprendedores caleños crearon el primer 'Diccionario Salsero'

15 de junio 2018 , 08:05 a.m.

Dicen los que saben, que cuando un tema te apasiona es inevitable sentir que por las venas la sangre corre mucho más veloz y que las manos no paran de sudar.



Dicen los que conocen el ritmo de la salsa, que los pies se mueven con solo escuchar la clave de la campana, y que el corazón comienza a retumbar con el golpeteo de los timbales, el piano hace que las gotas de sudor caigan, mientras que cualquier escenario que se abre paso como si fuera una pista de baile.

Pero sin duda, al hablar de pasión y ritmo toca hablar de los creadores de ‘Salsa sin Miseria’, un colectivo caleño que desde hace dos años ha cultivado una comunidad a través de los medios digitales donde ha reunido a más de un apasionado por este compás que no tiene fronteras.



Todo comenzó cuando los pies cansados de bailar de un grupo de amigos, entre los que estaba Sergio Valdés, se reunieron para planear lo que sería hoy un éxito.

“Todos, en algún momento de la rumba, llegamos a ese espacio donde un piensa qué puede hacer más adelante o cómo emprender un negocio. Ahí fue cuando hablamos de la salsa, algo que nos gustaba y que podíamos hacer desde nuestras profesiones”, cuenta Sergio.



Se trata de cinco jóvenes los que palpitan con un mismo ritmo; Cristian Rodríguez, diseñador gráfico; Juliana Velazco, abogada bogotana, Estefanía López Sánchez, publicista; Junior Pantoja, literato y Sergio, comunitty manager. Un equipo que uniendos esfuerzos comenzaron a darle forma a una pasión desde sus conocimientos.

Los emprendedores caleños de Salsa sin Miseria Foto: Cortesía: Salsa Sin Miseria

“Lo que queríamos era refrescar el discurso y que el tema llegara a más personas. Utilizamos el auge de los memes, el diseño gráfico y el uso de las redes para hacer contenido de calidad que sirva para acercar a las personas y hablar de gustos”, cuenta Valdés.



Agregó que “Nos dimos cuenta que la gente tiene muchos prejuicios, por un lado están los que saben pero que no se renuevan y hablan entre ellos como en un círculo cerado, por otro los que no saben mucho pero comparten el gusto y la multimedia. Lo que buscamos fue integrar a estas personas con algo que vaya más allá de hacer un recorrido histórico”.



En enero de 2016 salió al aire la primera publicación en redes del colectivo. El nombre de ‘Salsa Sin Miseria’ nació gracias a una especie de filosofía de vida que tiene el padre de Estefanía, donde todo se vive con intensidad, sin miedos y con pasiones.



“Los que apenas nos conocen preguntan que si somos una orquesta, un grupo de baile o melómanos. Es ahí donde explicamos que vamos más allá, que pretendemos hacer reseñas y unir a las comunidades. No peleamos con nadie, antes nos abrimos al conocimiento como una invitación permanente”, dice Sergio.

Durante la presentación del Diccionario Salsero en la Biblioteca Centenario Foto: Cortesía: Salsa Sin Miseria

La pasión comenzó a tomar forma. A los pocos meses de iniciado el proyecto lanzaron su propia línea de camisetas con las que ayudaron a impulsar su colectivo. Prendas que han hecho que no solamente en las calles de Cali su nombre ha tomado fuerza.



“El proceso fue algo interesante. Normalmente cuando se habla de la salsa se piensa en la bandera de Puerto Rico, las congas, las caras de los grandes exponentes y las percusiones. Nosotros le apostamos a simplemente el nombre del colectivo y gustó mucho. Algunas cuentan con diseños diferentes”, dice Sergio.



Y es que esta iniciativa caleña ya ha logrado cautivar a más de 29.000 seguidores en Facebook quienes comparten masivamente sus publicaciones, logrando que más de un apasionado y unos cuantos curiosos hablen su mismo idioma, uno llamado salsa.

Fue así como el proceso, lentamente, comenzó a reunir varios términos que hoy le dieron vida al ‘Diccionario Salsero’, un ejemplar que ya se puede conseguir de manera impresa.



“Esas fueron de las primeras publicaciones que salieron en redes y que nos tomó un proceso de investigación. Quisimos estar a la altura y que el producto saliera con buena ortografía. Los términos fueron surgiendo de esas canciones que diariamente cantamos y que no sabemos qué significado tienen”, dice Valdés.



‘Cuchifrito’, ‘cocacolo’, ‘aguanilé’, ‘arrabal’, ‘yambú’, ‘fañoso’, son algunas de las 159 palabras con las que se van a encontrar los ojos de quienes abran el diccionario que cuenta con 200 páginas llamativas, reseñas y algunas imágenes de referencia.

Algunos de los términos del Diccionario Foto: Cortesía: Salsa Sin Miseria

Sin embargo el diccionario no solo consta de letras. El proyecto va más allá con un medio transmedial, donde se unen las plataformas digitales y lo físico, un medio que permite a las personas que leen los textos acompañar sus nuevos conocimientos con una lista de reproducción músical que contiene una canción por cada término.



El lanzamiento del Diccionario será este sábado a las 10:00 de la mañana en el Museo Jairo Varela, del centro de la ciudad, escenario propicio para recibir a cientos de personas.

“Le vamos a ‘dar con toda’ a este proyecto en lo que resta del año. Haremos presencia en la Feria Internacional del Libro de Cali, la Feria de fin de año y otros eventos para que conozcan el proyecto”, relata Sergio.



Si desea conocer más de esta iniciativa puede comunicarse con ellos a través de sus redes sociales o visitar su página web: www.salsasinmiseria.com





