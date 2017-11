En Buenaventura no habría nueva banda criminal, dicen autoridades

La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda, señalaron que no hay presencia de una nueva banda criminal en el puerto marítimo vallecaucano. Se refirieron al temor de la población por un grupo de nombre 'Las fuerzas del orden'. Así mismo, ambos mandatarios manifestaron que el 'Clan del golfo' tampoco tendría presencia ni grupos del Eln.

Sin embargo, hay líderes y miembros de la misma comunidad que sostienen lo contrario, al tiempo que recalcan la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo por el riesgo que estarían enfrentando familias de los corregimientos Juanchaco, La Barra y Ladrilleros. A su vez, hay alerta por las comunas 3, 4 y 12 en Buenaventura.



Según la gobernadora del Valle del Cauca, “el informe entregado por las Fuerzas Militares es que en Buenaventura no hay presencia de estos grupos". Dijo que el caso de una bandera de una de esas agrupaciones ilegales en el parque Néstor Urbano, meses atrás, no tiene relación con la presencia de la que se habla.



“Lo que sí se ha registrado son capturas a miembros del 'Clan del golfo', cuyos cabecillas se han desmovilizado; no se puede negar su presencia en el Litoral del San Juan, donde también se han presentado enfrentamientos con el Eln; además, las autoridades han realizado capturas a miembros de dichos grupos a de la organización criminal 'La empresa', dijo la mandataria regional.



El Alcalde, por su parte, dijo: “Se revisó el documento enviado por la Defensoría y de acuerdo con lo manifestado por las autoridades, si bien es cierto que en el Distrito operan miembros de 'La empresa' no es verdad que otro tipo de estos grupos hagan presencia acá. Los esfuerzos se están concentrando también en la disminución de los índices delincuenciales”.

(...) si bien es cierto que en el Distrito operan miembros de 'La empresa' no es verdad que otro tipo de estos grupos hagan presencia acá

Aseguró que en el caso de la alerta por familias atemorizadas, no se han reportado nuevos desplazamientos.



Entre tanto, se mantiene la recompensa de hasta 10 millones de pesos que ofreció la Policía del puerto a quienes den informes que ayuden a capturar a los responsables del atentado del cual salió ilesa Claudia María Gaviria Vásquez, directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), en Buenaventura.



Hombres a bordo de una motocicleta intentaron asesinarla. Según el comandante de la Policía de la ciudad, coronel Jorge Miguel Cabra, la funcionaria fue sorprendida por los delincuentes que le propinaron varios disparos, al salir de un almuerzo de trabajo. Viajaba en un carro blindado que evitó que saliera herida.



CALI