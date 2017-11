Ante entes de control arrume de historias clínicas y facturas del HUV

21 de noviembre 2017 , 06:56 a.m.

Carpetas médicas de víctimas del conflicto armado, otras de hechos violentos y que en cualquier momento pueden pedir las autoridades judiciales y hasta de accidentes laborales, hacen parte de las historias clínicas que la Ley de Archivo exige preservar, pero que en el Hospital Universitario del Valle se estarían deteriorando, expuestas a la humedad y roedores.

El vicepresidente del Sindicato de Hospitales y Clínicas (Sintrahospiclínicas),Jorge Rodríguez, denuncia que “estamos hablando de unas 10.000 historias clínicas -eso por poner una cifra que se puede quedar corta- que están expuestas. Estas son un elemento vital en la Ley de Archivo o de custodia. Antes se veía a los usuarios con su historia clínica debajo del brazo y ahora es tan de cuidado que ni siquiera una copia se puede entregar a menos que sea por orden de un ente autorizado o autoridad judicial”.



Y agrega que en una revisión se encontraron lo que serían documentos administrativos como hojas de vida y lo que serían cajas de glosas y facturas.



El dirigente sindical expone que se trata de una bodega que antes era patio de ambulancias y donde ahora se apilan motones de historias clínicas y otros documentos y que llevan ahí varios años.



Precisa que por esta situación instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General.

Facturas, hojas de vida y otros documentos estarían entre carpetas y cajas arrumadas en una bodega. Foto: Archivo particular



El anterior gerente del HUV, Juan Carlos Corrales, expresa que a su llegada a la dirección del hospital se encontró con esa situación.



Reconoce que la digitalización del archivo de historias clínicas es una de las tareas pendientes del Hospital Universitario y se habían iniciado gestiones en ese sentido.



Y el actual gerente, Irne Torres, pone de presente que cuando inició su gestión hace mes y medio, en un recorrido por el HUV, encontró esa documentación sin el manejo que requiere.



Y señaló que se encontró un contrato por 480 millones de pesos para adecuar la bodega y otros espacios, al que se le dio trámite.



También estaba en trámite otro contrato por 980 millones firmado en septiembre para ejecutar en 120 días, para digitalizar la documentación y un tercero para depurar la información para un total de 2.200 millones los tres.



Los dos últimos los suspendió pues consideró que sin espacio adecuado para archivo y almacenamiento no se tenía cómo adelantar otros procesos y antes hay que depurar y clasificar la información para su digitalización.



De acuerdo con la Gobernación del Valle "el hallazgo de facturas anteriores al actual gobierno departamental, camufladas en historias clínicas y abandonadas en el taller de ambulancias del Hospital Universitario del Valle, vuelve a dejar al descubierto las graves irregularidades denunciadas hace 17 meses ante la Fiscalía por la gobernadora, Dilian Francisca Toro, cuando se hallaron 14 cajas escondidas con facturas vencidas, por cerca de $10.000 millones y que estaban desangrando al hospital".



Giovani Ramírez, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, precisó que “la denuncia que hace el vicepresidente del sindicato del HUV, acerca de unas facturas que se han encontrado en un archivo muerto del hospital, evidencia el desorden administrativo en que venía en otros periodos el centro asistencial y ratifica la denuncia que hizo la señora Gobernadora en su momento sobre el hallazgo de facturas de periodos anteriores sin cobrarlas a la EPS y sin haberlas radicado”.



La Gobernación y el hospital revelaron que "se encontraron facturas de los años 2009 y 2011, hecho similar sobre el cual hizo la denuncia la señora Gobernadora, con facturación incluso del 2005 que no estaba cobrada a las EPS".



Ramírez agregó que las posibles facturas halladas en esas bodegas se llevarán a Cartera para determinar su estado, si son copias, o pagadas, en reclamación ante entidades liquidadas, y si no están pagadas el hospital iniciará la reclamación.



