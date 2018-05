Empresas, hora de trabajar la mentalidad y asumir desafíos

“Crecimiento, eso es de lo que hablamos y en lo que trabajamos todos los días, son más de 80.000 empresas; tratamos de llegar a las más que podamos, tratamos de incidir en el ecosistema de diferentes maneras; ayudando a través del Bureau, de Invest Pacific, de eventos que muevan la economía, de atraer capital extranjero y sobre todo, de trabajar en la mentalidad, que los empresarios se la crean, que se desafíen, que apuesten, que se reten; impulsarlos a crecer porque eso es lo que conduce a una mejor calidad de vida para todos”.

Las palabras son del presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, al abrir Exponegocios, que este año les trajo a los afiliados de la Cámara tres conferencistas bajo el lema de la ‘Cultura: tu mejor estrategia’.



“Este año hablamos de cómo la cultura de una organización, el comportamiento de la gente, es fundamental para un equipo motivado; donde haya un liderazgo más inspirador que por autoridad, que por jerarquías, eso es fundamental en la economía de hoy para atraer y retener a los millennials que tienen otra forma de ver las cosas”, dijo Piedrahita.

Tuvimos 1.500 afiliados y cerca de 3.000 asistentes, oportunidad única donde traemos conferencistas de talla mundial, que raramente llegan a Cali a romper paradigmas, a abrirnos la mente a todos FACEBOOK

TWITTER



Ayer, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, estaban Kate Sweetman, exeditora de Harvard Business Review; Duncan Wardle, ex vicepresidente de Innovación de Disney, y Ana Sarmiento, especialista en estrategias laborales para millennials. Pero también líderes de las compañías colombianas Crepes & Waffles y Tostao, quienes contaron cómo construyeron su cultura organizacional.

Pedro Gasca, orientador general de Tostao Café & Pan. Foto: Santiago Saldarriaga, EL TIEMPO



“Somos sin estrato, un negocio que se basa en un precio justo. Dicen que la base de la pirámide no es viable en el tiempo y que no tiene acceso a la tecnología, ahí vimos una oportunidad”, dijo Pedro Gasca, el orientador general de Tostao, empresa en la que no hay jefes y las decisiones son autónomas, ‘no pasan por el ego del líder’.



Llevan apenas 24 meses en el mercado y ya cuentan con 320 tiendas en Bogotá y Medellín, ninguna franquiciada; en el último trimestre del año pasado abrieron una tienda por día. Tienen su propia tostadora en Manizales de donde obtienen el café 100 por ciento colombiano y de primera calidad que ofrecen a sus clientes.



Gasca decía que no entendían por qué, en un país cafetero, tenían que pagar tanto por disfrutar de un café, así que la propuesta de Tostao se basó en la inclusión, llegar a los estratos 1, 2 y 3 y a la punta de la pirámide porque los estratos altos también disfrutan de sus productos listos para llevar, en especial del pan.



Todo es fresco y pan que no se venda en el día va a una fundación, en promedio dos millones se donan por mes. Y también se cree en las segundas oportunidades, se le ha dado trabajo a quienes han salido de la cárcel, hecho que generó aplausos entre los asistentes.



En el caso de Crepes & Waffles, 38 años en el mercado, también el éxito radica en un enfoque humanístico; de sus 4.000 empleados, 91 por ciento son mujeres, 75 por ciento madres cabeza de familia.



“La pregunta que debemos hacernos hoy es: Cómo nuestras prácticas empresariales empiezan a generar más vida. Cómo empezamos a diseñar nuestras prácticas para que nuestra economía no solo sea responsable. Invertor la curva entre economía versus explotación y destrucción”. señaló Felipe Macía, director de sosteniblidad de la empresa.



Las empresas nuevas

En los primeros cuatro meses del año se registraron 11.242 empresas nuevas en el Valle, un 5,5 por ciento más que en igual periodo del 2017. En el caso de Cali se crearon 7.301, el número creció 3,7 por ciento.



El sector del comercio tuvo la mayor participación en el número de empresas nuevas registradas durante el periodo analizado, 39,2 por ciento; el de alojamiento y comida 12 por ciento e industria, 11,8 por ciento. Pero los mayores aumentos en el número de empresas nuevas se presentaron en los sectores servicios administrativos, 23,6 por ciento; otros servicios, 22,8 por ciento y comercio, 6,2 por ciento.



De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en la capital vallecaucana, 62.322 empresas renovaron su matrícula mercantil, un 3,7 por ciento más frente al mismo periodo del año pasado.



“Este año ha sido regular en la creación de empresas porque el año pasado fue malo para la economía, más la incertidumbre por las elecciones presidenciales”, señaló el presidente de la Cámara.