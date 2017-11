Empresarios piden acuerdo urgente con indígenas en manifestación

Ante los bloqueos que se vienen presentando en la vía Panamericana y en la vía que va a Buenaventura, desde el pasado 30 de octubre, cuando se inició la Minga Nacional Indígena, el sector empresarial del occidente y el sur del país le pidió al Gobierno Nacional llegar lo más pronto posible a un acuerdo con las comunidades indígenas.

Así lo manifestaron el Comité Intergremial e Interempresarial de Buenaventura, el del Valle y la Cámara de Comercio de Buenaventura.



Este sábado se desplazó hasta el norte del Cauca, a la zona de Caldono, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, para hablar con los indígenas.

La protesta indígena tiene varias peticiones que hoy están representadas por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Una de las quejas más reiterativas de las comunidades es la inseguridad, por la que han muerto varios de sus líderes sociales en los últimos meses. Según cifras de las comunidades, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, más de 40 indígenas han sido asesinados, por lo que sienten que el posconflicto no ha llegado a sus territorios.



Las comunidades piden que el Gobierno cumpla con planes de proyectos productivos, sustitución de cultivos, educación y salud, temas que hacen parte de la agenda. También afirman que faltan garantías.



Las autoridades calculan que las protestas han dejado más de 60 heridos. Entre estos, 36 indígenas. Además, cuatro personas han sido capturadas.



Mientras tanto, son cerca de 15 bloqueos los que se encuentran a lo largo de la vía que de Cali conduce a Popayán. A la altura del peaje de Villarrica, apenas empezando el norte del Cauca, por precaución –para evitar que los manifestantes dañen los vehículos–, la Policía no deja pasar a nadie.



Buena parte de los buses y camiones que se encontraban represados decidieron devolverse en la mañana del sábado. Ahí están cerca de 200 turistas, la mayoría ecuatorianos y venezolanos que se dirigían hacia el sur del país. De Popayán a Pasto si se podía transitar.



Unos 400 metros más adelante, ya en Villarrica, hay 16 buses con 800 turistas entre ecuatorianos, peruanos y venezolanos. “La situación es insostenible. Al cuarto día nos quedamos sin dinero. Lo que pedimos es que nos saquen de aquí por vía aérea porque no vemos otra salida”, dijo Emerio Ramírez, venezolano atrapado en Villarrica, cuyo destino es Nariño.



El sábado, la Alcaldía de Villarrica empezó a ayudarlos con el suministro de agua y frutas. Los turistas duermen en los vehículos y hacen sus necesidades físicas en los cañaduzales.



Saliendo de Santander de Quilichao tampoco hay paso, pues la Policía impide que se movilice cualquier vehículo. Y a la altura del kilómetro 70 hay dos barricadas hechas con árboles puestos por la comunidad afro y se ven algunos encapuchados. En el kilómetro 62, en el sector de La Agustina, ya se ven los indígenas de la minga.



En la noche del viernes, en Nariño, en el sector de El Diviso, las comunidades indígenas comenzaron un diálogo con el gobernador de ese departamento, Camilo Romero. Los bloqueos se mantienen en la vía que de Pasto conduce a Tumaco por parte de los awás de la organización Camawari. Esa comunidad dijo que no levantará el paro hasta que se instale la mesa de negociación nacional.



En el Valle, la Fuerza Pública continúa acompañando caravanas de vehículos que se dirigen hacia el puerto de Buenaventura. Los indígenas se concentran en el sector de La Víbora, donde se han presentado los enfrentamientos con el Esmad y donde las papas bomba han dejado un motociclista y un soldado herido en su rostro. Hay un comunero indígena en proceso de judicialización.



La terminal de transporte de Buenaventura despachó sus carros sin inconvenientes la mañana de sábado. Había paso en la vía Cali-Buenaventura y viceversa, así como en la vía Loboguerrero-Buga. “Respaldamos el derecho de las comunidades indígenas a la manifestación de sus inconformismos por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, así como su llamado para que se mitiguen las problemáticas que enfrentan”, dijeron los gremios del Valle.

Los empresarios de la región insistieron en que respaldan el derecho a la protesta, pero que no avalan las vías de hecho porque afectan no solo la movilidad de la carga, sino a la población. Esta situación es preocupante, porque Buenaventura viene de un paro cívico que generó pérdidas económicas cercanas a los 300.000 millones de pesos.



“Nos preocupa la afectación a la economía local, específicamente del sector turístico. Muchos bonaverenses de las playas de Juanchaco, Ladrilleros, Bocana y otros atractivos turísticos han invertido sus ahorros”, dice un comunicado.

Gobierno pide dialogar sin bloqueos

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, viajó este sábado a Caldono (Cauca) para revisar la situación frente a los bloqueos en esa zona del país.



“Me voy a sumar al equipo del Gobierno Nacional que desde hace unos días viene dialogando con los voceros de las comunidades indígenas del Cauca, representados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)”, dijo Rivera.



La aspiración del funcionario es “lograr prontamente un acuerdo que permita regresar a la normalidad en el suroccidente del país”.



Rivera aseguró que en varias mesas temáticas se ha trabajado el pliego de peticiones del Cric, por lo que pidió a la comunidad indígena defender “juntos la agenda legislativa por la paz” y hablar “sin bloqueos de vías”.



“Es muy importante que los colombianos sepan que el Gobierno Nacional está actuando frente a esta dificultad y esperamos resolverla muy pronto para que todo vuelva a la normalidad”, afirmó el jefe de la cartera política.



REDACCIÓN CALI