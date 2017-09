Empresario Vallecaucano fue absuelto de proceso judicial

El pasado 2 de octubre de 2016, en las elecciones del Plebiscito por la Paz, el empresario vallecaucano y economista Leyder Soto, vivió lo que sería una de sus peores pesadillas.

Ese día uniformados llegaron a la mesa de votación donde él había acudido a sufragar y con orden de captura de un supuesto delito de fraude procesal, fue llevado ante la justicia por orden de la Sijin.



Soto, excandidato a la Cámara por el departamento del Valle, se dirigió con los uniformados, pues fuentes cercanas lograron constatar que esta detención obedeció a una orden que emitió la Fiscalía, con el fin de que la policía lo condujera a sus instalaciones y escuchar su versión en el proceso que se adelantó.



La orden era de carácter averiguatorio en su contra, a demás de otros directivos de una entidad Cooperativa en la que él trabajo hace varios años y que por motivos de cambio de su domicilio había sido imposible ubicarlo para declarar.



Horas después el empresario fue dejado en libertar, por orden de la Fiscal Seccional 50, Sonia Domínguez Zapata, pues el proceso que se llevaba en curso no tenía pruebas suficientes y no estaban sustentadas en el delito que era acusado.



"Lamentablemente, el día de mi captura, tuve que pasar una noche en un calabozo, apartado de mi familia respondiendo por un delito que no era. Hubo errores en el proceso", dice el empresario.



A su vez el coronel John William Peña Solano, jefe de la seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Cali citó en un documento entregado a Soto que su orden de captura fue cancelada por "haber sido escuchado en diligencia de indagatoria, no figurándole, a la fecha, requerimiento judicial por este proceso".



El cuatro de agosto del presente año fue dictada la Resolución Interlocutoria con número 041, donde el despacho resuelve la situación jurídica del empresario al dictar que: "La Fiscalía no advierte la existencia de una conducta punible en estos aconteceres (...) hasta el momento, prima entonces, su presunción de inocencia, la cual no pudo ser derribada".



El documento también añade: "La Fiscalía no observa prueba alguna que permita estructurar los delitos de Fraude Procesal, Falsedad en documento privado y falsedad personal", con lo que se resolvió Precluir la investigación a favor del empresario.



"Fue un proceso que manchó mi nombre, pero sigo en el proceso de demostrar mi inocencia. No quiero que mis hijas, en futuro, crean que su papá es un delincuente", dijo Soto.









