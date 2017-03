Empezó la compra de 50 predios en San Pascual, en el centro de Cali

Funcionarios de la Empresa Municipal de Renovación Urbana (Emru) ya hicieron las primeras 50 ofertas para comprar a igual número de propietarios predios en el barrio San Pascual.

Este es uno de los tres sectores del centro de Cali, con El Calvario y Sucre, que figuran para un cambio dentro del proyecto ‘Ciudad Paraíso’ que la ciudadanía viene escuchando desde estaba Jorge Iván Ospina como alcalde, pasando luego por la gestión de Rodrigo Guerrero y que ahora continúa dentro de la administración de Maurice Armitage.



Para la compra de predios en San Pascual hay disponibles 52.000 millones de pesos del Fondo Nacional del Ahorro, dineros que irán a una fiducia.



En este barrio, donde hay entre 420 y 430 propietarios, el municipio planea construir 4.000 apartamentos en un futuro -es probable que durante esta Alcaldía no se alcance a poner la primera primera piedra-. Serán apartamentos de interés social en un área que tendrá dos parques. Estos últimos ocuparán un terreno de 16.000 metros cuadrados.



La idea es poner en marcha el plan parcial que tiene el barrio, presentado en el pasado por la Alcaldía al Concejo que le dio su aprobación.



Sin embargo, persisten dudas de los dueños y arrendatarios en San Pascual, de acuerdo con la Junta de Acción Comunal del barrio. Según miembros del estamento, el barrio no presenta el deterioro físico, económico y social que sí tienen El Calvario y Sucre. Anotaron que en estos dos sectores, el problema de venta de drogas y prostitución es un lunar que diferencia a San Pascual. Defienden en este barrio, la población tiene estilo de vida diferentes, donde la mayoría son comerciantes y residentes.



No obstante, como lo señala la Emru, el proyecto ha estado abierto a aclarar todo tipo de dudas para exdplicar sus alcances.



El arquitecto Nelson Londoño, gerente de la Emru, dijo que se empezó con las ofertas de 50 predios para comprarlos de una etapa de 229. En San Pascual, hay un centenar de propietarios con quienes se harán acuerdos, con ofertas como el cambio de una vivienda por otra a quienes manifiesten su deseo de quedarse en el sector o de beneficios económicos a los que se van y que no desmejoren sus condiciones.

Se empieza con 50 de 229 predios, correspondientes a una primera etapa. FACEBOOK

TWITTER

En cuanto a El Calvario, después de dos alcaldías y casi año y medio del actual mandatario (cerca de una década), la zona está casi despejada. En la carrera 10, según el arquitecto Londoño, de 56 predios por demoler solo quedaba faltando una docena.

Han transcurrido casi nueve años para que gran parte del terreno en El Calvario esté despejado, con miras a iniciar allí los trabajos en julio próximo, como la estación central del MÍO. FACEBOOK

TWITTER

Añadió que se ha interven ido tres de las seis manzanas en El Calvario y un total de 181 predios.



El gerente de la Emru reiteró que en julio de este año se aspira a la puesta de la primera piedra de las obras en El Calvario, donde se levantará la estación central del MÍO. También se empezarán con trabajos en redes de energía.



Hace dos semanas, 20 predos quedaban pendientes por comprar en El Calvario. “Se han demolido 60 inmuebles”, dijo Londoño.



(Haga clic en: Impulsan compra de propiedades para renovación en centro de Cali)



El proyecto ‘Ciudad Paraíso’, en asocio con la Promotora Centro Comercial Paraíso, da cuenta de 12.084 metros cuadrados de espacio público (del tamaño de dos estadios de fútbol), 6.912 metros cuadrados de andenes y 8.969 metros cuadrados más para renovar.



CALI